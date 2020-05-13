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2020-05-13T16:07
https://ria.ru/20200513/1571387725.html
МИД призвал наказать виновных в терактах в Кабуле
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РИА Новости

МИД призвал наказать виновных в терактах в Кабуле

16:07 13.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский МИД призвал все противоборствующие стороны афганского конфликта и силы международной коалиции найти и наказать виновных в террористическом нападении на больницу в Кабуле, в результате которого погибли 14 человек.
"Призываем все противоборствующие стороны афганского конфликта и силы международной коалиции найти и наказать виновных в этом преступлении. Необходимо приложить все усилия для того, чтобы остановить боль и страдания, которые несет с собой ИГИЛ*, и не допустить создания террористического плацдарма на афганской земле", - говорится в сообщении МИД РФ. "Трудно назвать людьми тех, кто его совершил. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - добавили в ведомстве.
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Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов в среду заявил РИА Новости, что Москва решительно осуждает последние террористические атаки в Афганистане, однако предупреждает, что приказ президента страны возобновить наступательные действия против талибов грозит стать препятствием для запуска межафганских переговоров. Кабулов также обратил внимание на то, что талибы отвергли свою причастность к нападениям.
Во вторник в Афганистане произошли две террористические атаки, жертвами которых стали десятки людей. Террорист-смертник произвел взрыв у входа в больницу в столице Афганистана, Кабуле, после в здание госпиталя ворвались боевики. Только часть медицинского персонала успела покинуть здание. По данным МИД РФ, в результате теракта погибли 14 человек, включая двух новорожденных детей, большое количество людей было ранены.
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Помимо нападения на больницу, произошел теракт на похоронах главы полиции одного из округов провинции Нангархар. Представитель губернатора провинции Атолла Хогияни сообщил, что в результате взрыва на похоронах погибли 24 человека, 68 получили ранения. Представитель губернатора провинции также заявил, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По сообщению агентства Франс Пресс, ответственность за данную атаку взяла на себя террористическая группировка ИГ*.
Президент Афганистана Ашраф Гани приказал всем силовым подразделениям страны перейти к "наступательной" форме борьбы с радикальным движением "Талибан", сообщил накануне телеканал TOLO News. Отмечается, что решение об отказе от "активно-оборонительной" борьбы в пользу наступательной было принято в связи с недавними нападениями.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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НангархарЗамир КабуловМоскваАфганистанТалибанВ мире
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