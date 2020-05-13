МИД призвал наказать виновных в терактах в Кабуле

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский МИД призвал все противоборствующие стороны афганского конфликта и силы международной коалиции найти и наказать виновных в террористическом нападении на больницу в Кабуле, в результате которого погибли 14 человек.
"Призываем все противоборствующие стороны афганского конфликта и силы международной коалиции найти и наказать виновных в этом преступлении. Необходимо приложить все усилия для того, чтобы остановить боль и страдания, которые несет с собой ИГИЛ*, и не допустить создания террористического плацдарма на афганской земле", - говорится в сообщении МИД РФ. "Трудно назвать людьми тех, кто его совершил. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - добавили в ведомстве.
Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов в среду заявил РИА Новости, что Москва решительно осуждает последние террористические атаки в Афганистане, однако предупреждает, что приказ президента страны возобновить наступательные действия против талибов грозит стать препятствием для запуска межафганских переговоров. Кабулов также обратил внимание на то, что талибы отвергли свою причастность к нападениям.
Во вторник в Афганистане произошли две террористические атаки, жертвами которых стали десятки людей. Террорист-смертник произвел взрыв у входа в больницу в столице Афганистана, Кабуле, после в здание госпиталя ворвались боевики. Только часть медицинского персонала успела покинуть здание. По данным МИД РФ, в результате теракта погибли 14 человек, включая двух новорожденных детей, большое количество людей было ранены.
Помимо нападения на больницу, произошел теракт на похоронах главы полиции одного из округов провинции Нангархар. Представитель губернатора провинции Атолла Хогияни сообщил, что в результате взрыва на похоронах погибли 24 человека, 68 получили ранения. Представитель губернатора провинции также заявил, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По сообщению агентства Франс Пресс, ответственность за данную атаку взяла на себя террористическая группировка ИГ*.
Президент Афганистана Ашраф Гани приказал всем силовым подразделениям страны перейти к "наступательной" форме борьбы с радикальным движением "Талибан", сообщил накануне телеканал TOLO News. Отмечается, что решение об отказе от "активно-оборонительной" борьбы в пользу наступательной было принято в связи с недавними нападениями.
* Террористическая организация, запрещенная в России