В Швеции число умерших от коронавируса увеличилось до 3460 человек

СТОКГОЛЬМ, 13 мая - РИА Новости. Число скончавшихся из-за коронавируса в Швеции в среду достигло 3460 человек, заразились 27 909 человек, сообщил в ходе пресс-конференции в среду главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.
"Информация о скончавшихся поступает с некоторым опозданием, поэтому сегодня мы сообщили о таком большом числе случаев (147 - ред.), но все эти случаи распределены по разным дням. Среднее число скончавшихся в день составляет около 70 человек. На сегодняшний день мы достигли числа почти в 3,5 тысячи умерших", - заявил Тегнелл.
По словам представителя агентства социальной защиты Тахи Алекссандерссон, ситуация в больницах Стокгольма и ряда других регионов Швеции стабилизировалась, но остается сложной. В настоящее время лечение в отделениях реанимации проходят 430 пациентов, всего в Швеции оборудованы 1013 коек интенсивной терапии.
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