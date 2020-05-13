В Швеции число умерших от коронавируса увеличилось до 3460 человек

"Информация о скончавшихся поступает с некоторым опозданием, поэтому сегодня мы сообщили о таком большом числе случаев (147 - ред.), но все эти случаи распределены по разным дням. Среднее число скончавшихся в день составляет около 70 человек. На сегодняшний день мы достигли числа почти в 3,5 тысячи умерших", - заявил Тегнелл.