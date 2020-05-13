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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T16:05
https://ria.ru/20200513/1571387645.html
В Швеции число умерших от коронавируса увеличилось до 3460 человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570929123_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_d18353ab23a92d34414224cd416f9497.jpg
РИА Новости

В Швеции число умерших от коронавируса увеличилось до 3460 человек

16:05 13.05.2020
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© AFP 2020 / Jonathan NackstrandМедицинский работник в палатке для тестирования на коронавирус COVID-19 в Стокгольме, Швеция
Медицинский работник в палатке для тестирования на коронавирус COVID-19 в Стокгольме, Швеция
© AFP 2020 / Jonathan Nackstrand
Медицинский работник в палатке для тестирования на коронавирус COVID-19 в Стокгольме, Швеция
СТОКГОЛЬМ, 13 мая - РИА Новости. Число скончавшихся из-за коронавируса в Швеции в среду достигло 3460 человек, заразились 27 909 человек, сообщил в ходе пресс-конференции в среду главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.
"Информация о скончавшихся поступает с некоторым опозданием, поэтому сегодня мы сообщили о таком большом числе случаев (147 - ред.), но все эти случаи распределены по разным дням. Среднее число скончавшихся в день составляет около 70 человек. На сегодняшний день мы достигли числа почти в 3,5 тысячи умерших", - заявил Тегнелл.
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По словам представителя агентства социальной защиты Тахи Алекссандерссон, ситуация в больницах Стокгольма и ряда других регионов Швеции стабилизировалась, но остается сложной. В настоящее время лечение в отделениях реанимации проходят 430 пациентов, всего в Швеции оборудованы 1013 коек интенсивной терапии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ШвецияВ мире
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