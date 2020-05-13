Собянин рассказал о доплатах соцработникам и врачам интернатов

Медицинский работник и пациент в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в клинике МГУ

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Вскоре будет принято решение о дополнительных выплатах в Вскоре будет принято решение о дополнительных выплатах в Москве для врачей, работающих в психоневрологических интернатах, домах престарелых и стационарных учреждениях семьи и детства в размере 46 тысяч рублей и для социальных работников Москвы, непосредственно работающих с людьми, в размере 25 тысяч, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с социальными работниками и волонтерами.

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду встретился с работниками центров социального обслуживания Москвы и волонтёрами проекта "Мой социальный помощник".

"Мы со своей стороны в ближайшие дни примем решение. Все врачи, находящиеся в социальных учреждениях, будут получать надбавку в размере 46 тысяч, и 25 тысяч будут получать все социальные работники, находящиеся, как в учреждениях, так и в ЦСО , которые оказывают услуги, потому что все они находятся на передовой, все в зоне риска",- сказал Собянин.

Как поясняется в материалах пресс-службы мэра, доплаты в размере 25 тысяч рублей получат социальные работники, непосредственно работающие с гражданами – осуществляющие надомное обслуживание и трудящиеся в стационарных учреждениях.

Врачи, работающие в психоневрологических интернатах, домах престарелых и стационарных учреждениях семьи и детства, будут получать доплату в размере 46 тысяч рублей в месяц.

Отмечается, что городские доплаты будут осуществляться в течение 3 месяцев – с 15 апреля по 15 июля 2020 года в дополнение к федеральным выплатам.

Мэр также отметил, что тяжелые условия работы, связанные и с двухнедельным режимом и с внутренними ограничениями, и со средствами защиты, в которых постоянно нужно находиться, все это огромный риск и огромный труд социальных работников и врачей.

"И психологическая нагрузка большая. Поэтому не только федеральная поддержка необходима, но и городская",- сказал Собянин.

Он поблагодарил социальных работников и волонтеров за труд.

"Хотел высказать слова искренней признательности за ту работу, которую вы проводите...Те испытания, которые обрушились на нас в Москве стали испытанием для всей нашей городской системы: медицинской, социальной",- сказал Собянин.

По его словам, социальные службы сегодня выполняют громадную роль по работе с теми, кто находится как в домах престарелых, так и в самоизоляции на дому.

"Что касается домов престарелых и психоневрологических диспансеров, то врачи и социальные работники находятся постоянно в зоне риска сами, с другой стороны их задача - уберечь людей от возможного заражения. Мы видим, как тяжело это происходит в других странах. И у нас есть такие случаи, когда заражение происходит в домах, и очень сложно остановить",- сказал Собянин.

Он подчеркнул, что на социальных работников свалилась задача около 2 миллионов человек обеспечить всем необходимым.

"Понятно, что большей части этих людей помогают родственники, если бы не это, то вообще бы не справились, но при этом значительная часть - это в первую очередь одинокие люди, не могут обойтись без помощи социальных работников и волонтеров.... Мы создали целую систему приема звонков и просьб от этих граждан, там работают сотни людей. И за последнее время они приняли миллион звонков, миллион просьб. И из этого миллиона значительная часть перешла к социальным службам и волонтёрам Это огромное количество заявок, которые вы выполнили.... Без вас они бы чувствовали себя ещё более одинокими и беззащитными ",- сказал Собянин.