В Кировской области медработники получат дополнительные выплаты до 14 мая

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Медицинские работники в Медицинские работники в Кировской области , работающие с больными с COVID-19 , получат дополнительные выплаты до 14 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке поручил губернаторам действовать так, чтобы до 15 мая все медики, работающие с COVID-19, получили апрельские выплаты.

"Для осуществления выплат стимулирующего характера медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств федерального бюджета в соответствии с постановлением правительства РФ от 2 апреля Кировской области в апреле выделено 51,8 миллиона рублей, в мае – 112,3 миллиона рублей", - сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Кроме того, добавили в пресс-службе, в соответствии с постановлением правительства РФ от 12 апреля региону выделено в апреле 61,4 миллиона рублей, в мае - 153,7 миллиона рублей.

"Стимулирующие выплаты за март и апрель начислены и будут выплачены в период выплаты заработной платы за апрель (с 1 по 14 число каждого месяца). В данном случае сотрудники медицинских учреждений получат стимулирующие выплаты в срок до 14 мая", - заявили в пресс-службе правительства региона.