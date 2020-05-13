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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T15:57
https://ria.ru/20200513/1571387347.html
В Кировской области медработники получат дополнительные выплаты до 14 мая
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_97d078b92cb2158ebe874c7b05b9d5cb.jpg
РИА Новости

В Кировской области медработники получат дополнительные выплаты до 14 мая

15:57 13.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи у больницы
Врач скорой помощи у больницы
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи у больницы. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Медицинские работники в Кировской области, работающие с больными с COVID-19, получат дополнительные выплаты до 14 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке поручил губернаторам действовать так, чтобы до 15 мая все медики, работающие с COVID-19, получили апрельские выплаты.
Президент РФ Владимир Путин
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"Для осуществления выплат стимулирующего характера медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств федерального бюджета в соответствии с постановлением правительства РФ от 2 апреля Кировской области в апреле выделено 51,8 миллиона рублей, в мае – 112,3 миллиона рублей", - сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.
Кроме того, добавили в пресс-службе, в соответствии с постановлением правительства РФ от 12 апреля региону выделено в апреле 61,4 миллиона рублей, в мае - 153,7 миллиона рублей.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания
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"Стимулирующие выплаты за март и апрель начислены и будут выплачены в период выплаты заработной платы за апрель (с 1 по 14 число каждого месяца). В данном случае сотрудники медицинских учреждений получат стимулирующие выплаты в срок до 14 мая", - заявили в пресс-службе правительства региона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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