Источник: Козак прилетел в Берлин для участия в переговорах по Украине

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак прилетел в Берлин, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами по Украине.
Козак занимает позицию замглавы администрации президента с февраля, в новой должности курирует украинские дела и вопросы интеграции России с другими странами.
"Он находится в Берлине. Скорее всего, цель визита связана с переговорами по Украине", - сказал собеседник агентства.
"Козак - ключевой переговорщик по Украине, не все можно обсудить в формате телеконференции", - добавил он.