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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T15:52
https://ria.ru/20200513/1571386934.html
В Коми 43 человека вылечились от коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571383916_0:73:2048:1225_1036x0_80_0_0_c90addfbc8bdab6c71bea59859bbd99c.jpg
РИА Новости

В Коми 43 человека вылечились от коронавируса

15:52 13.05.2020
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Еще 43 жителя республики Коми выздоровели после коронавирусной инфекции за минувшие сутки, общее число выздоровевших возросло до 330, сообщают республиканские власти.
"По официальной информации управления Роспотребнадзора по республике Коми, на сегодняшний день (13 мая) лабораторно подтверждено 859 (+12) случаев заболевания COVID-19… 330 (+43) человек выздоровело. Официально подтверждены 16 (+1) случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом", - говорится в сообщении.
Коронавирус
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Как отмечается, в настоящее время республика Коми находится на 50 месте среди регионов России по количеству выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В конце первой декады апреля республика входила в пятерку лидеров по количеству выявленных случаев COVID-19.
Ранее региональные власти продлили режим повышенной готовности в рамках противодействия распространению коронавируса до 14 мая. Как сообщал врио главы Коми Владимир Уйба, этот период будет использоваться для мониторинга ситуации и подготовки к первому этапу смягчения ограничений в регионе, если позволит общая эпидобстановка.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир УйбаРеспублика КомиЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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