В Коми 43 человека вылечились от коронавируса

"По официальной информации управления Роспотребнадзора по республике Коми, на сегодняшний день (13 мая) лабораторно подтверждено 859 (+12) случаев заболевания COVID-19… 330 (+43) человек выздоровело. Официально подтверждены 16 (+1) случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом", - говорится в сообщении.