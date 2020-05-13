В Хабаровском крае число заразившихся коронавирусом превысило тысячу

ХАБАРОВСК, 13 мая – РИА Новости. Более 1 тысячи случаев заражения коронавирусом зарегистрировано с начала пандемии в Хабаровском крае, прирост за сутки составил 4,7%, сообщает минздрав региона в среду.
"Всего в крае зарегистрировано 1023 случая заболевания, рост на 4,7% к 12 мая 2020 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки в крае выявлены 46 новых случаев инфекции, 14 человек выздоровели.
"По абсолютному числу выздоровевших - 421 человек, регион сохраняет лидирующие позиции в округе. Всего в крае выздоровело более 41% от общего числа заболевших", - сообщает минздрав.
Отмечается, что на лечении находится 595 пациентов, из них 12 в тяжелом состоянии, в том числе девять на аппаратах ИВЛ. У 67% инфицированных заболевание протекает в легкой форме, часть из них находится на амбулаторном лечении с соблюдением требований изоляции. С начала пандемии в крае умерли семь пациентов с COVID-19.
В регионе до 1 июня действует режим самоизоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.