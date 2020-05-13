В Хабаровском крае число заразившихся коронавирусом превысило тысячу

"По абсолютному числу выздоровевших - 421 человек, регион сохраняет лидирующие позиции в округе. Всего в крае выздоровело более 41% от общего числа заболевших", - сообщает минздрав.

Отмечается, что на лечении находится 595 пациентов, из них 12 в тяжелом состоянии, в том числе девять на аппаратах ИВЛ. У 67% инфицированных заболевание протекает в легкой форме, часть из них находится на амбулаторном лечении с соблюдением требований изоляции. С начала пандемии в крае умерли семь пациентов с COVID-19.