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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T15:51
https://ria.ru/20200513/1571386835.html
В Хабаровском крае число заразившихся коронавирусом превысило тысячу
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1036x0_80_0_0_057dd5427992e5487d1fe1195b8cc9f7.jpg
РИА Новости

В Хабаровском крае число заразившихся коронавирусом превысило тысячу

15:51 13.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи возле больницы
Врач скорой помощи возле больницы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи возле больницы. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 13 мая – РИА Новости. Более 1 тысячи случаев заражения коронавирусом зарегистрировано с начала пандемии в Хабаровском крае, прирост за сутки составил 4,7%, сообщает минздрав региона в среду.
"Всего в крае зарегистрировано 1023 случая заболевания, рост на 4,7% к 12 мая 2020 года", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что за сутки в крае выявлены 46 новых случаев инфекции, 14 человек выздоровели.
"По абсолютному числу выздоровевших - 421 человек, регион сохраняет лидирующие позиции в округе. Всего в крае выздоровело более 41% от общего числа заболевших", - сообщает минздрав.
Отмечается, что на лечении находится 595 пациентов, из них 12 в тяжелом состоянии, в том числе девять на аппаратах ИВЛ. У 67% инфицированных заболевание протекает в легкой форме, часть из них находится на амбулаторном лечении с соблюдением требований изоляции. С начала пандемии в крае умерли семь пациентов с COVID-19.
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В регионе до 1 июня действует режим самоизоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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