Госдума приняла во втором чтении проект по цифровому голосованию в Москве

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект о продлении эксперимента по электронному голосованию в Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект о продлении эксперимента по электронному голосованию в Москве на 2020 и 2021 годы.

Автор инициативы, депутат Госдумы Ирина Белых уточняла, что ранее принятый комплекс нормативных актов и техническая база способствовали успешному проведению экспериментального дистанционного электронного голосования на выборах 8 сентября 2019 года в Москве, в котором участвовали более 11 тысяч человек из трех избирательных округов столицы.

Инициатива предлагает распространить подобную форму голосования на выборы всех уровней: в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Москвы и органы местного самоуправления.

Согласно инициативе, перечень цифровых избирательных участков утверждается решением ЦИК России на основании предложений комиссий субъектов РФ в течение пяти дней после дня вступления законопроекта в силу.

Для участия в голосовании на цифровом избирательном участке избиратель может подать заявление о включении в список избирателей через портал "Госуслуги" и МФЦ и в случаях, установленных ЦИК России, через территориальные и участковые комиссии.