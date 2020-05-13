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2020-05-13T15:45
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Госдума приняла во втором чтении проект по цифровому голосованию в Москве
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РИА Новости

Госдума приняла во втором чтении проект по цифровому голосованию в Москве

15:45 13.05.2020
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© Максим Денисов Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
 Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
© Максим Денисов
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект о продлении эксперимента по электронному голосованию в Москве на 2020 и 2021 годы.
Автор инициативы, депутат Госдумы Ирина Белых уточняла, что ранее принятый комплекс нормативных актов и техническая база способствовали успешному проведению экспериментального дистанционного электронного голосования на выборах 8 сентября 2019 года в Москве, в котором участвовали более 11 тысяч человек из трех избирательных округов столицы.
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Инициатива предлагает распространить подобную форму голосования на выборы всех уровней: в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Москвы и органы местного самоуправления.
Согласно инициативе, перечень цифровых избирательных участков утверждается решением ЦИК России на основании предложений комиссий субъектов РФ в течение пяти дней после дня вступления законопроекта в силу.
Для участия в голосовании на цифровом избирательном участке избиратель может подать заявление о включении в список избирателей через портал "Госуслуги" и МФЦ и в случаях, установленных ЦИК России, через территориальные и участковые комиссии.
Цифровые избирательные участки впервые были использованы в Москве на 30 избирательных участках в единый день голосования 8 сентября прошлого года. На этих участках могли проголосовать избиратели из 20 регионов: в 16 прошли выборы высших должностных лиц, в четырех - дополнительные выборы депутатов Госдумы.
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ЦИК РФГосдума РФМоскваПолитика
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