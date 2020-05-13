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2020-05-13T15:44
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В Ленинградской области мужчину будут судить за похищение школьницы
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РИА Новости

В Ленинградской области мужчину будут судить за похищение школьницы

15:44 13.05.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Юноша, обвиняемый в похищении 11-летней школьницы в городе Луга в Ленинградской области в 2019 году, пойдет под суд, сообщает СК РФ.
Ранее сообщалось, что суд арестовал 20-летнего молодого человека, который, угрожая ножом, увел в лес 11-летнюю школьницу, успевшую позвонить родителям и освобожденную полицейскими в Ленинградской области.
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По подозрению в похищении ребенка был задержан 20-летний молодой человек, который, как сообщало СУСК, "полностью изобличен в содеянном".
"Следственными органами СК РФ по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в похищении несовершеннолетней... уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным следствия, утром 30 сентября 2019 года обвиняемый остановил направляющуюся в школу 11-летнюю девочку на одной из улиц города Луги. Затем, угрожая девочке ножом, обвиняемый стал уводить ее в лес, но школьнице удалось вовремя воспользоваться телефоном и сообщить родителям о случившемся.
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Следственный комитет России (СК РФ)ЛугаЛенинградская областьПроисшествия
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