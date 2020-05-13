Новак оценил новые шаги Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти

"Александр Новак приветствует дополнительные добровольные существенные сокращения производства, сделанные Саудовской Аравией, и шаги, предпринятые Объединенными Арабскими Эмиратами и Кувейтом для поддержки усилий Саудовской Аравии, отметив, что эти действия являются явным свидетельством решительных действий, которые высоко приветствуются и необходимы для ускорения процесса восстановления баланса на нефтяном рынке", - говорится в сообщении.