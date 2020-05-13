Новак оценил новые шаги Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия приветствует дополнительные сокращения добычи нефти Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Кувейтом, считает, что это ускорит восстановление баланса на рынке, следует из сообщения пресс-службы Минэнерго РФ.
Министр энергетики РФ Александр Новак провел телефонный разговор с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом в рамках регулярных контактов по ситуации на рынке нефти.
"Александр Новак приветствует дополнительные добровольные существенные сокращения производства, сделанные Саудовской Аравией, и шаги, предпринятые Объединенными Арабскими Эмиратами и Кувейтом для поддержки усилий Саудовской Аравии, отметив, что эти действия являются явным свидетельством решительных действий, которые высоко приветствуются и необходимы для ускорения процесса восстановления баланса на нефтяном рынке", - говорится в сообщении.
В понедельник Саудовская Аравия и ее союзники - ОАЭ и Кувейт - заявили о готовности дополнительно сократить добычу нефти в июне сверх установленных квот в рамках соглашения ОПЕК+. Так, Саудовская Аравия решила снизить добычу на 1 миллион баррелей в сутки свыше полагающейся ей квоты - до уровня в 7,5 миллиона баррелей. ОАЭ и Кувейт сообщили, что совокупно урежут добычу на 180 тысяч баррелей в сутки, в связи с этим сокращение в ОПЕК+ в июне может вырасти до 10,8 миллиона баррелей вместо запланированных 9,7 миллиона баррелей в сутки, если все участники сделки выполнят взятые на себя обязательства.