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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-13T15:43
https://ria.ru/20200513/1571386353.html
Новак оценил новые шаги Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти
https://cdn22.img.ria.ru/images/155242/46/1552424641_0:304:3079:2036_1036x0_80_0_0_5bf480546910647123148e532746fb91.jpg
РИА Новости

Новак оценил новые шаги Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти

15:43 13.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия приветствует дополнительные сокращения добычи нефти Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Кувейтом, считает, что это ускорит восстановление баланса на рынке, следует из сообщения пресс-службы Минэнерго РФ.
Министр энергетики РФ Александр Новак провел телефонный разговор с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом в рамках регулярных контактов по ситуации на рынке нефти.
"Александр Новак приветствует дополнительные добровольные существенные сокращения производства, сделанные Саудовской Аравией, и шаги, предпринятые Объединенными Арабскими Эмиратами и Кувейтом для поддержки усилий Саудовской Аравии, отметив, что эти действия являются явным свидетельством решительных действий, которые высоко приветствуются и необходимы для ускорения процесса восстановления баланса на нефтяном рынке", - говорится в сообщении.
В понедельник Саудовская Аравия и ее союзники - ОАЭ и Кувейт - заявили о готовности дополнительно сократить добычу нефти в июне сверх установленных квот в рамках соглашения ОПЕК+. Так, Саудовская Аравия решила снизить добычу на 1 миллион баррелей в сутки свыше полагающейся ей квоты - до уровня в 7,5 миллиона баррелей. ОАЭ и Кувейт сообщили, что совокупно урежут добычу на 180 тысяч баррелей в сутки, в связи с этим сокращение в ОПЕК+ в июне может вырасти до 10,8 миллиона баррелей вместо запланированных 9,7 миллиона баррелей в сутки, если все участники сделки выполнят взятые на себя обязательства.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ОПЕКАлександр НовакСаудовская АравияКувейтОАЭЭкономика
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