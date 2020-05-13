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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T15:41
https://ria.ru/20200513/1571386206.html
В Белоруссии за сутки выявили 952 новых случая коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570498457_0:0:3167:1782_1036x0_80_0_0_03919a24cf281f6fd443c35a39c6ab36.jpg
РИА Новости

В Белоруссии за сутки выявили 952 новых случая коронавируса

15:41 13.05.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске. Архивное фото
МИНСК, 13 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 952, до 25825, скончались еще четыре пациента, всего умерших 146, сообщила в среду пресс-служба минздрава республики.
В Белоруссии на вторник число случаев инфицирования COVID-19 составляло 24873, в том числе минздрав сообщал о 142 умерших. Ранее максимальный прирост инфицированных коронавирусом за сутки в республике достигал плюс 973 человека.
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"Зарегистрированы 25825 человек с положительным тестом на COVID-19… За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 146 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным минздрава, по всей республике выздоровели и выписаны 7711 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего в стране проведено 296380 тестов на выявление коронавирусной инфекции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗБелоруссияВ мире
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