В Белоруссии за сутки выявили 952 новых случая коронавируса

МИНСК, 13 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 952, до 25825, скончались еще четыре пациента, всего умерших 146, сообщила в среду пресс-служба минздрава республики.
В Белоруссии на вторник число случаев инфицирования COVID-19 составляло 24873, в том числе минздрав сообщал о 142 умерших. Ранее максимальный прирост инфицированных коронавирусом за сутки в республике достигал плюс 973 человека.
"Зарегистрированы 25825 человек с положительным тестом на COVID-19… За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 146 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным минздрава, по всей республике выздоровели и выписаны 7711 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего в стране проведено 296380 тестов на выявление коронавирусной инфекции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф