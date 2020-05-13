Россия и Саудовская Аравия довольны признаками роста спроса на нефть

"Россия и Саудовская Аравия довольны появившимися признаками улучшения экономических и рыночных показателей, особенно роста спроса на нефть и ослабления обеспокоенности по поводу ограниченности нефтяных хранилищ, в то время как различные страны по всему миру начинают выходить из режимов жестких ограничений", - говорится в сообщении по итогам беседы министров энергетики двух стран.