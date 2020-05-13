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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-13T15:40
https://ria.ru/20200513/1571386167.html
Россия и Саудовская Аравия довольны признаками роста спроса на нефть
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571377102_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_e0cd9edd5fd0399a8f37de7159d8f372.jpg
РИА Новости

Россия и Саудовская Аравия довольны признаками роста спроса на нефть

15:40 13.05.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия довольны признаками роста спроса на нефть и ослабления обеспокоенности по поводу переполнения нефтехранилищ, говорится в пресс-релизе Минэнерго РФ.
"Россия и Саудовская Аравия довольны появившимися признаками улучшения экономических и рыночных показателей, особенно роста спроса на нефть и ослабления обеспокоенности по поводу ограниченности нефтяных хранилищ, в то время как различные страны по всему миру начинают выходить из режимов жестких ограничений", - говорится в сообщении по итогам беседы министров энергетики двух стран.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Саудовская АравияЭкономика
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