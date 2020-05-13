Пособие на чадо: как получить выплату на детей от трех до 16 лет

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Правительство утвердило правила единовременных выплат на детей в возрасте от трех до 16 лет, на сайте mos.ru подробно объяснили, как оформить документы на получение поддержки.

Подать заявку на оформление единовременной выплаты можно на портале госуслуг, где был запущен соответствующий сервис. Сделать это могут родители или опекуны, и при заявке онлайн от них не потребуются дополнительные справки и документы. Также можно обратиться лично в отделение Пенсионного фонда или МФЦ по месту жительства.

Отметим, что единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей можно получить на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, имеющего российское гражданство. Денежные средства начнут выплачивать с 1 июня. Заявки будут принимать до 1 октября 2020 года.