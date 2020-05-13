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2020-05-13T16:10
https://ria.ru/20200513/1571386114.html
Пособие на чадо: как получить выплату на детей от трех до 16 лет
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РИА Новости

Пособие на чадо: как получить выплату на детей от трех до 16 лет

16:00 13.05.2020 (обновлено: 16:10 13.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Правительство утвердило правила единовременных выплат на детей в возрасте от трех до 16 лет, на сайте mos.ru подробно объяснили, как оформить документы на получение поддержки.
Подать заявку на оформление единовременной выплаты можно на портале госуслуг, где был запущен соответствующий сервис. Сделать это могут родители или опекуны, и при заявке онлайн от них не потребуются дополнительные справки и документы. Также можно обратиться лично в отделение Пенсионного фонда или МФЦ по месту жительства.
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Отметим, что единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей можно получить на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, имеющего российское гражданство. Денежные средства начнут выплачивать с 1 июня. Заявки будут принимать до 1 октября 2020 года.
Кроме того, на портале госуслуг можно оформить ежемесячную выплату в размере пяти тысяч рублей на детей до трех лет. На нее могут рассчитывать семьи, которые имеют право на материнский капитал. Если в семье несколько детей в возрасте до трех лет, то выплаты назначаются на каждого ребенка. Эта мера поддержки действует с апреля по июнь 2020 года. Подать заявление на получение пособия можно до 1 октября 2020 года.
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