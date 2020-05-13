В Нижегородской области умерли три пациента с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Еще три пациента с Еще три пациента с коронавирусом скончались в Нижегородской области , у всех были хронические заболевания, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее в регионе скончались 32 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.

"От коронавируса скончались еще три жителя области, число летальных случаев возросло до 35. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.

По состоянию на 13 мая в Нижегородской области подтвержден еще 271 случай заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 5358 человек, 864 человека выздоровели и выписаны.

Из общего числа заболевших 2897 человек находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме.

"Количество выявленных заражений – результат огромного объема тестирований, которые мы проводим практически в круглосуточном режиме. После подтверждения у человека коронавируса мы изолируем таких пациентов, определяем круг лиц, с которыми заболевший контактировал в последнее время. Только благодаря четким, грамотным действиям мы сможем обеспечить снижение показателей заболеваемости. Ближайшие несколько дней станут решающими для того, чтобы понять, когда в регионе, наконец, можно приступить к ослаблению режима повышенной готовности и частичному снятию ограничений", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин