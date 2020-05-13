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2020-05-13T15:38
https://ria.ru/20200513/1571385980.html
Эксперты рассказали, как улучшить кредитную историю
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РИА Новости

Эксперты рассказали, как улучшить кредитную историю

15:38 13.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковВ банке
В банке
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
В банке. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Испорченную кредитную историю однозначно можно улучшить, однако это потребует времени, а чтобы не попасть на удочку мошенников, не надо верить, что ее можно удалить или подменить, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Недавно стало известно о новой уловке мошенников, связанной с кредитной историей. Так, гендиректор Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Александр Викулин в конце апреля рассказал, что злоумышленники на фоне введения в России ограничительных мер из-за распространения коронавируса стали звонить россиянам и предлагать поправить якобы испорченную кредитную историю через специальный сайт, однако при попытке использовать его у клиента крадут деньги.
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Старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Сидорина указывает, что описанная схема напоминает разновидность скама (онлайн-мошенничества) и предупредила, что человек рискует сохранностью своей платёжной информации, если, идя на поводу у мошенников, вводил данные своей карты. А адвокат BMS Law Firm Александр Иноядов допустил, что полученные персональные данные могут быть переданы третьим лицам, в том числе для последующего совершения неправомерных действий.
Как безопасно проверить кредитную историю?
Консультант по финансовой грамотности проекта "Вашифинансы.рф", эксперт Национального центра финансовой грамотности Владислава Фаизова указывает, что самый безопасный способ проверить свою кредитную историю, это запросить на сайте или в приложении Госуслуг выписку с информацией, в каких именно кредитных бюро она хранится. Выписка со списком бюро кредитных историй с официальными реквизитами будет сформирована в течение 15 минут. Затем нужно на официальном сайте каждого бюро заказать свой отчет по кредитной истории, его пришлют на электронную почту.
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Аналитик банка "Хоум Кредит", официальный партнер Национального центра финансовой грамотности Станислав Дужинский указывает, что помимо бюро кредитных историй можно обратиться в банк, который выдал кредит. Также, по его словам, узнать, в каком бюро хранится кредитная история, можно через сайт Банка России.
Эксперты подчеркивают, что два раза в год отчет о кредитной истории бюро обязаны предоставлять бесплатно.

Что делать, если кредитная история испорчена?

Фаизова утверждает, что испорченную кредитную историю "однозначно можно улучшить", однако сразу предупреждает, что на это уйдет достаточно много времени. "Если у заемщика действительно серьезная ситуация, то это займет около 12 месяцев, может даже больше. Никаких тайных и волшебных способов не существует. Поэтому, чтобы не попасть на удочку мошенников, не верьте в сказки, что кредитную историю можно удалить, подменить", - отметила эксперт.
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Для того, чтобы улучшить кредитную историю, по ее словам, во-первых, нужно посмотреть, имеются ли просрочки, штрафы, незакрытые обязательства на данный момент. Если они есть, то следует обратиться в кредитные организации, где брался заем, для решения данного вопроса. Следующим шагом нужно начать планомерно исправлять кредитную историю. Для этого нужно взять в банке небольшой целевой кредит и выплачивать его вовремя, без просрочек. "Некоторые банки предоставляют такую услугу, как исправление кредитной истории. Смысл как раз заключается в том, что вам выдают небольшой кредит, который вы вовремя должны гасить", - отметила Фаизова.
Аналитик "Хоум Кредит" Дужинский подчеркивает, что если человек просрочил довольно большую сумму на протяжении длительного времени – три месяца и больше, то ему практически невозможно получить кредит в банках. "Единственное, что излечит такого клиента - время, так как некоторые банки амнистируют просрочку, полученную больше 5-10 лет назад. После этого таким клиентам лучше начинать с небольших кредитов, возможно, POS-кредитов и заново строить свою кредитную историю", - указывает аналитик.
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Если речь идет о не очень больших просрочках, то их реально исправить через качественные погашения в срок в дальнейшем, рассказал Дужинский. Конечно же, к такому клиенту банк будет относиться с большим подозрением, но все равно у него есть шансы взять тот же самый POS-кредит и доказать, что он совершил бывшие просрочки случайно и больше такого не повторится. "Чем обильнее и качественнее кредитная история у клиента, тем более высоко его оценит банк, даже в случае каких-то некритических просрочек", - добавил он.
С Дужинским и Фаизовой согласен также начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов и указывает, что улучшение рейтинга платежеспособности невозможно без выполнения определенных процедур в организации-кредиторе. "Текущую просрочку можно и нужно погашать и реструктуризировать в банке, а если заем был получен не в кредитной организации, то и в этом случае следует общаться именно с кредитором", - указал Сизов.
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Александр ВикулинНациональное бюро кредитных историйХоум КредитЛаборатория КасперскогоЭкономика
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