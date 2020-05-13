Новак обсудил с саудовским коллегой ситуацию на рынке нефти

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак провел телефонный разговор с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азизом бен Сальманом, стороны подтвердили приверженность достижению стабильности рынка нефти и восстановлению баланса на рынке, сообщает Минэнерго РФ.
"Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел телефонный разговор с министром энергетики Королевства Саудовская Аравия в рамках регулярных контактов по ситуации на рынке нефти. По итогам переговоров стороны отметили в совместном заявлении, что Россия и Саудовская Аравия твердо привержены достижению рыночной стабильности и ускорению восстановления баланса на нефтяном рынке", - говорится в сообщении.