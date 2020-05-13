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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-13T15:38
https://ria.ru/20200513/1571385953.html
Новак обсудил с саудовским коллегой ситуацию на рынке нефти
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569085761_151:0:2621:1389_1036x0_80_0_0_586f0f20b924cd9e26275e17bc01b245.jpg
РИА Новости

Новак обсудил с саудовским коллегой ситуацию на рынке нефти

15:38 13.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нефтяные качалки. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак провел телефонный разговор с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азизом бен Сальманом, стороны подтвердили приверженность достижению стабильности рынка нефти и восстановлению баланса на рынке, сообщает Минэнерго РФ.
"Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел телефонный разговор с министром энергетики Королевства Саудовская Аравия в рамках регулярных контактов по ситуации на рынке нефти. По итогам переговоров стороны отметили в совместном заявлении, что Россия и Саудовская Аравия твердо привержены достижению рыночной стабильности и ускорению восстановления баланса на нефтяном рынке", - говорится в сообщении.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр НовакСаудовская АравияЭкономика
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