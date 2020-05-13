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2020-05-13T16:43
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Госдума приняла закон о голосовании дистанционно на выборах
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РИА Новости

Госдума приняла закон о голосовании дистанционно на выборах

15:37 13.05.2020 (обновлено: 16:43 13.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийУказатель к избирательному участку в Москве
Указатель к избирательному участку в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Государственная дума приняла закон о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также о сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала "Госуслуги".
Изменения вносятся в статьи 37 и 38 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
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Авторами инициативы выступили члены комитета нижней палаты по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, Дмитрий Ламейкин и Ирина Марьяш ("Единая Россия"), а также первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия").
В первоначальной редакции проект предполагал сбор через "Госуслуги" не более половины от необходимого количества подписей.
Кроме того, для исключения ошибок документ указывал, что комиссия, организующая выборы или референдум, обязана утвердить образец заполнения подписного листа: при проставлении подписи и даты избиратель собственноручно вносит свои фамилию, имя и отчество.
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Ко второму чтению подготовили несколько поправок. В частности, внесли предложение о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, определять необходимость проведения такого формата голосования будет ЦИК. При этом, как пояснил соавтор поправки, депутат от ЕР Дмитрий Вяткин, эта норма не будет распространяться на всероссийское голосование по Конституции.
Также среди изменений было предложение, согласно которому выборы руководителя субъекта, который избирается депутатами законодательного органа власти, могут отложить в случае, если на территории региона или в двух и более его муниципальных образованиях ввели режим повышенной готовности или ЧС.
Поправки поддержали большинство депутатов: 249 человек высказались за, 79 — против.
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ГосуслугиРоссияГосдума РФПолитика
Популярные комментарии
Обнуление нашего царя неустраивает, полный запрет на привлечении к ответственности не устраивает, упоминание бого в конституции советского государства и т.д и т.п
13 мая, 16:01
ЕЕвгений
271110649
никто и не сомневался
13 мая, 15:46
digorek vlad
1941144019
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