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2020-05-13T15:35
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Американец Уилан поговорил по телефону с родителями, сообщил адвокат
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РИА Новости

Американец Уилан поговорил по телефону с родителями, сообщил адвокат

15:35 13.05.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Обвиняемый в России в шпионаже американец Пол Уилан созвонился с родителями, сообщила РИА Новости в среду его адвокат Ольга Карлова.
До этого Уилану долгое время запрещали звонить родственникам из СИЗО, запрет был снят в середине апреля по решению Мосгорсуда. Американцу теперь можно звонить матери и отцу дважды в месяц.
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"Пол поговорил по телефону с родителями, было заявлено несколько ходатайств, одно из них о том, чтобы члены ОНК посещали его в присутствии переводчика", - рассказала Карлова новости с последнего заседания суда.
Кроме того, Мосгорсуд сегодня исследовал письменные показания шести свидетелей. "Большая часть свидетелей – это [российские] военнослужащие", - заявил РИА Новости в свою очередь Владимир Жеребенков.
По его утверждению, все показания этих свидетелей сводятся к тому, что "он [Уилан] никого не вербовал и любит Россию".
Рассмотрение дела продолжится 18 мая. Кроме того, завтра, в четверг, в Первом апелляционном суде состоится рассмотрение жалобы на продление ареста.
На прошлом заседании закончил представлять доказательства прокурор. Кроме того, был допрошен свидетель со стороны защиты. Из его показаний следует, что Уилан попал поле зрения российских спецслужб за несколько лет до задержания, заявляет защита.
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Ключевым свидетелем по делу проходит сотрудник ФСБ, который участвовал в задержании Уилана и осуществлял в отношении него "комплекс-оперативно-розыскных мероприятий".
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работал старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Брат обвиняемого Дэвид Уилан сообщал, что должность его родственника в BorgWarner была упразднена, так что сейчас он безработный.
Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности, тем не менее, адвокат Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". По утверждению защиты, иностранец думал, что на накопителе фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад.
Адвокат считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".
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РоссияПол УиланВладимир ЖеребенковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Московский городской судСШАПроисшествия
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