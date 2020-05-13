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2020-05-13T15:34
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Собянин рассказал, когда могут открыть МФЦ в Москве
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РИА Новости

Собянин рассказал, когда могут открыть МФЦ в Москве

15:34 13.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что думает над тем, чтобы постепенно начать открывать МФЦ в столице в ближайшее время.
Собянин в среду встретился с работниками центров социального обслуживания Москвы и волонтерами проекта "Мой социальный помощник".
Мэр напомнил, что в настоящий момент МФЦ не работают в обычном формате, так как могут быть зоной риска с точки зрения заражения, и отметил, что было бы лучше учить пожилых людей пользоваться онлайн-услугами.
"Мы думаем о том, чтобы открыть МФЦ в ближайшие неделю-другую, но лучше, конечно, учить пожилых людей получать услуги онлайн, чтобы была такая функция у "Московского долголетия", - сказал Собянин.
Международный деловой центр Москва-Сити
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Сергей СобянинМоскваОбщество
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