Собянин рассказал, когда могут открыть МФЦ в Москве

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что думает над тем, чтобы постепенно начать открывать МФЦ в столице в ближайшее время.

Собянин в среду встретился с работниками центров социального обслуживания Москвы и волонтерами проекта "Мой социальный помощник".

Мэр напомнил, что в настоящий момент МФЦ не работают в обычном формате, так как могут быть зоной риска с точки зрения заражения, и отметил, что было бы лучше учить пожилых людей пользоваться онлайн-услугами.