В Казахстане планируют возобновить внутреннее железнодорожное сообщение

"C 1 июня планируется поэтапное возобновление внутреннего железнодорожного сообщения с учетом соблюдения требований Главного государственного санитарного врача на транспорте. Продажа билетов начнется с 15 мая", - говорится в сообщении на сайте правительства, опубликованном по итогам заседания межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса под председательством заместителя премьера Ералы Тугжанова.