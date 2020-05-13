В Казахстане планируют возобновить внутреннее железнодорожное сообщение

НУР-СУЛТАН, 13 мая - РИА Новости. Внутреннее железнодорожное сообщение, приостановленное из-за коронавируса, возобновят в Казахстане с 1 июня, сообщила в среду пресс-служба правительства республики.
В Казахстане подтверждено более 5,4 тысячи случаев коронавируса, 32 из них с летальным исходом. В конце апреля президент республики Касым-Жомарт Токаев сообщил о смягчении карантина в регионах, где ситуацию с коронавирусом удалось взять под контроль. В частности, в стране было частично возобновлено внутреннее авиасообщение. Срок чрезвычайного положения, введенного из-за коронавируса, в республике истек 11 мая.
"C 1 июня планируется поэтапное возобновление внутреннего железнодорожного сообщения с учетом соблюдения требований Главного государственного санитарного врача на транспорте. Продажа билетов начнется с 15 мая", - говорится в сообщении на сайте правительства, опубликованном по итогам заседания межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса под председательством заместителя премьера Ералы Тугжанова.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.