Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T15:30
https://ria.ru/20200513/1571385332.html
В Казахстане планируют возобновить внутреннее железнодорожное сообщение
https://cdn21.img.ria.ru/images/155957/74/1559577457_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_e8c781884b3a67c75b3077e4cdf331f2.jpg
РИА Новости

В Казахстане планируют возобновить внутреннее железнодорожное сообщение

15:30 13.05.2020
329
© РИА Новости / Виталий БелоусовНур-Султан
Нур-Султан
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Нур-Султан. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 13 мая - РИА Новости. Внутреннее железнодорожное сообщение, приостановленное из-за коронавируса, возобновят в Казахстане с 1 июня, сообщила в среду пресс-служба правительства республики.
В Казахстане подтверждено более 5,4 тысячи случаев коронавируса, 32 из них с летальным исходом. В конце апреля президент республики Касым-Жомарт Токаев сообщил о смягчении карантина в регионах, где ситуацию с коронавирусом удалось взять под контроль. В частности, в стране было частично возобновлено внутреннее авиасообщение. Срок чрезвычайного положения, введенного из-за коронавируса, в республике истек 11 мая.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
"C 1 июня планируется поэтапное возобновление внутреннего железнодорожного сообщения с учетом соблюдения требований Главного государственного санитарного врача на транспорте. Продажа билетов начнется с 15 мая", - говорится в сообщении на сайте правительства, опубликованном по итогам заседания межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса под председательством заместителя премьера Ералы Тугжанова.
Кроме того, с 13 мая возобновляются внутренние авиарейсы с городами Шымкент, Актау, Уральск, Жезказган, Балхаш, Урджар и Зайсан.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
500000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Касым-Жомарт ТокаевКоронавирусыАктауВОЗШымкентКазахстанВ мире
Рекомендуем
Надпись Не входите, изоляция в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания
Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
Пассажирский самолет в небе
"Белавиа" организовала вывозной рейс из Египта
Ситуация в Казахстане в связи COVID-19
На месторождении Тенгиз в Казахстане 359 нефтяников заболели COVID-19
Министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Глава МИД Индии поблагодарил Лаврова за организацию конференции ШОС
Главный терминал международного аэропорта Тегель
Самолет администрации Кремля пригласило в Берлин ведомство Меркель
Памятник советско-польскому братству по оружию в центре города Легница
В Польше не согласились с позицией Германии о виновнике Второй мировой
Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ)
Число зараженных коронавирусом в общежитии СВФУ приблизилось к 80
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Глава Казахстана предложил ввести прогрессивную шкалу подоходного налога
Пострадавший в результате взрыва во время похоронной церемонии в Джелалабаде в провинции Нангархар
В Афганистане число жертв взрыва на похоронах выросло до 32
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ
Раскрыта причина высокой смертности от коронавируса
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
Меркель будет развивать хорошие отношения с Россией
Медсестра в защитном снаряжении у больницы Элмхерст в районе Квинс в Нью-Йорке
Северная и Южная Америка обогнали Европу по случаям коронавируса
Автомобиль службы такси Uber
Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков рассказал о формате проведения саммита ШОС в июле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:00Источник: в туриндустрии Турции назвали демарш украинского посла странным
21:56Северная и Южная Америка обогнали Европу по случаям коронавируса
21:52Саратовский вице-губернатор раскритиковал работу автобусов
21:50Нетяньяху сформировал правительство Израиля
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников умерли от коронавируса
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
20:47Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
Лента новостейМолния