В Афганистане число жертв взрыва на похоронах выросло до 32

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь департамента здравоохранения афганской провинции Нангархар Захир Адиль заявил, что в результате взрыва на похоронах главы полиции одного из районов погибли 32 человека, еще 103 получили ранения, сообщает телеканал TOLO News.
Ранее сообщалось о 24 погибших и 68 раненых.
Во вторник в Афганистане произошли две террористические атаки, жертвами которых стали десятки людей. Боевики осуществили теракт на похоронах главы полиции одного из округов провинции Нангархар. Представитель губернатора провинции Атолла Хогияни сообщил, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По сообщению агентства Франс Пресс, ответственность за данную атаку взяла на себя террористическая группировка ИГ*.
Помимо нападения на похоронах теракт произошел у входа в больницу в столице Афганистана Кабуле, после в здание госпиталя ворвались боевики. Только часть медицинского персонала успела покинуть здание. Число погибших в результате нападения на больницу в Кабуле составило не менее 13, еще 15 человек пострадали.
*Террористическая организация, запрещенная в России.