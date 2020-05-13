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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T15:28
https://ria.ru/20200513/1571385131.html
У пациента якутского онкодиспансера выявили коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_27d777ceacabf00aa7928ffca8e48d14.jpg
РИА Новости

У пациента якутского онкодиспансера выявили коронавирус

15:28 13.05.2020
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© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Якутск. Архивное фото
ЯКУТСК, 13 мая – РИА Новости. Коронавирус выявлен у одного из пациентов Якутского онкологического диспансера, плановое лечение больных в медучреждении продолжается, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.
Ранее крупная вспышка коронавируса на территории республики была выявлена на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. В Якутске очаг заболевания обнаружили в республиканской офтальмологической больнице, в студенческом общежитии Северо-Восточного федерального университета, а также в частном доме престарелых.
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"В Якутском республиканском онкологическом диспансере выявлен один случай заражения новой коронавирусной инфекцией. COVID-19 диагностирован у одного из пациентов. Заболевший госпитализирован в инфекционный стационар Якутска. В данное время выявляются контакты инфицированного", - рассказали в оперштабе.
Отмечается, что в онкодиспансере проводятся противоэпидемические мероприятия и санация. "Медицинское учреждение следует согласно алгоритму, действует по оперативному плану противодействия распространению инфекции. Онкодиспансер продолжает оказывать плановое лечение больных, на карантин не закрывается", - приводится в сообщении комментарий минздрава республики.
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За весь период в Якутии зарегистрировано 652 случая коронавируса, 147 человек полностью выздоровели, 4 летальных исхода. В обсерваторах находятся 544 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСеверо-Восточный федеральный университетЯкутск
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