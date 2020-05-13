У пациента якутского онкодиспансера выявили коронавирус

ЯКУТСК, 13 мая – РИА Новости. Коронавирус выявлен у одного из пациентов Якутского онкологического диспансера, плановое лечение больных в медучреждении продолжается, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.

Ранее крупная вспышка коронавируса на территории республики была выявлена на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. В Якутске очаг заболевания обнаружили в республиканской офтальмологической больнице, в студенческом общежитии Северо-Восточного федерального университета , а также в частном доме престарелых.

"В Якутском республиканском онкологическом диспансере выявлен один случай заражения новой коронавирусной инфекцией. COVID-19 диагностирован у одного из пациентов. Заболевший госпитализирован в инфекционный стационар Якутска. В данное время выявляются контакты инфицированного", - рассказали в оперштабе.

Отмечается, что в онкодиспансере проводятся противоэпидемические мероприятия и санация. "Медицинское учреждение следует согласно алгоритму, действует по оперативному плану противодействия распространению инфекции. Онкодиспансер продолжает оказывать плановое лечение больных, на карантин не закрывается", - приводится в сообщении комментарий минздрава республики.

За весь период в Якутии зарегистрировано 652 случая коронавируса, 147 человек полностью выздоровели, 4 летальных исхода. В обсерваторах находятся 544 человека.