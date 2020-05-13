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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T15:28
https://ria.ru/20200513/1571385085.html
В Пакистане число случаев коронавируса превысило 34 тысячи
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568656486_0:0:3284:1847_1036x0_80_0_0_accb358768b1e39de4517fc5016bb460.jpg
РИА Новости

В Пакистане число случаев коронавируса превысило 34 тысячи

15:28 13.05.2020
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© AP Photo / Fareed KhanМедицинский работник проверяет температуру тела пассажира на железнодорожной станции в Карачи, Пакистан
Медицинский работник проверяет температуру тела пассажира на железнодорожной станции в Карачи, Пакистан
© AP Photo / Fareed Khan
Медицинский работник проверяет температуру тела пассажира на железнодорожной станции в Карачи, Пакистан
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Пакистане увеличилось за сутки на 2255 и достигло 34 336, сообщило правительство страны.
Общее число летальных исходов увеличилось на 31 и достигло 737, выздоровели 8812 человек.
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В провинции Синд выявлено 12 610 заразившихся, в Пенджабе - 13 225 случая. В провинции Хайбер-Пахтунхва - 5021, в Белуджистане - 2158, а в пакистанской столице Исламабаде - 759 случай заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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