В Пакистане число случаев коронавируса превысило 34 тысячи

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Пакистане увеличилось за сутки на 2255 и достигло 34 336, сообщило правительство страны.
Общее число летальных исходов увеличилось на 31 и достигло 737, выздоровели 8812 человек.
В провинции Синд выявлено 12 610 заразившихся, в Пенджабе - 13 225 случая. В провинции Хайбер-Пахтунхва - 5021, в Белуджистане - 2158, а в пакистанской столице Исламабаде - 759 случай заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.