В Финляндии число жертв коронавируса достигло 284

По данным на 14.25 среды, 157 человек находились в больнице, из них 35 - в реанимации, 284 умерли. Средний возраст погибших 84 года, при этом большинство умерших - 106 человек - были в возрасте 80-89 лет, а 62 человека - старше 90 лет.