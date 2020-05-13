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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T15:26
https://ria.ru/20200513/1571384986.html
В Финляндии число жертв коронавируса достигло 284
https://cdn23.img.ria.ru/images/148046/50/1480465035_158:0:1890:974_1036x0_80_0_0_f1807e524f545cf65f75aabd8f2af67e.jpg
РИА Новости

В Финляндии число жертв коронавируса достигло 284

15:26 13.05.2020
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© Flickr / JonathanХельсинки
Хельсинки
© Flickr / Jonathan
Хельсинки. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 13 мая - РИА Новости. В Финляндии зарегистрирован 51 новый случай заболевания коронавирусом за сутки, девять человек умерли, общее число скончавшихся выросло до 284, сообщает в среду Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"В Финляндии 13 мая всего 6054 лабораторно подтвержденных случая нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.
Во вторник сообщалось о 6003 случаях заболевания.
Больше всего инфицированных в столичном регионе - 4314 человек.
По данным на 14.25 среды, 157 человек находились в больнице, из них 35 - в реанимации, 284 умерли. Средний возраст погибших 84 года, при этом большинство умерших - 106 человек - были в возрасте 80-89 лет, а 62 человека - старше 90 лет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФинляндияВ мире
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