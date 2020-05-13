В Финляндии число жертв коронавируса достигло 284

ХЕЛЬСИНКИ, 13 мая - РИА Новости. В Финляндии зарегистрирован 51 новый случай заболевания коронавирусом за сутки, девять человек умерли, общее число скончавшихся выросло до 284, сообщает в среду Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"В Финляндии 13 мая всего 6054 лабораторно подтвержденных случая нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.
Во вторник сообщалось о 6003 случаях заболевания.
Больше всего инфицированных в столичном регионе - 4314 человек.
По данным на 14.25 среды, 157 человек находились в больнице, из них 35 - в реанимации, 284 умерли. Средний возраст погибших 84 года, при этом большинство умерших - 106 человек - были в возрасте 80-89 лет, а 62 человека - старше 90 лет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.