В Ульяновской области умерла пациентка с коронавирусом

САМАРА, 13 мая - РИА Новости. Умершая с Умершая с коронавирусом пациентка в Ульяновской области имела хронические заболевания, сообщила пресс-служба минздрава региона.

В среду федеральный штаб проинформировал, что за сутки в России умерли 96 человек с коронавирусом, в том числе один в Ульяновской области.

По данным минздрава региона, жительница Карсунского района неделю лечилась дома, а 25 апреля обратилась в "скорую" с симптомами ОРВИ. В тот же день она была госпитализирована в удовлетворительном состоянии в инфекционное отделение Карсунской районной больницы, где ей поставили диагноз "пневмония". 27 апреля первый тест показал у пациентки коронавирус, женщину перевели в ЦК МСЧ.

"С 29 апреля по 9 мая в связи с отрицательной динамикой течения заболевания женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние осложнялось сопутствующими хроническими заболеваниями. 9 мая состояние пациентки резко ухудшилось, несмотря на оказанные реанимационные меры, спасти жизнь не удалось", - говорится в сообщении.

Анализ на коронавирус, сделанный после смерти, также дал положительный результат, уточнили в минздраве.

Всего в Ульяновской области подтверждены 932 случая заболевания коронавирусом, 182 человека выздоровели, пять скончались.