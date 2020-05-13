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2020-05-13T16:08
https://ria.ru/20200513/1571384756.html
В ГД назвали объединение Архангельской области и НАО целесообразным
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РИА Новости

В ГД назвали объединение Архангельской области и НАО целесообразным

15:21 13.05.2020 (обновлено: 16:08 13.05.2020)
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) в один регион положительно сказалось бы на управляемости и экономике, считают депутаты Госдумы.
Ранее источник в правительстве Архангельской области сообщил РИА Новости, что главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа в среду обсудят возможность объединения двух регионов.
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По словам депутата Госдумы от Архангельской области Андрей Палкина, причины для объединения субъектов прежде всего экономические.
"Вы же понимаете, в дублировании, территориально если мы единый регион финансово и стратегически, логики нет. Вы же видите, населения слишком мало, и административный ресурс... дополнительным бременем ложится. Управляемость увеличится реально сразу же", - сказал Палкин РИА Новости.
В свою очередь вице-спикер Госдумы от "Справедливой России" Ольга Епифанова, которая представляет в ГД оба региона, считает, что для определения целесообразности объединения НАО с Архангельской областью нужно проанализировать экономическую ситуацию.
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"Жители Ненецкого АО голосуют на выборах губернатора Архангельской области. При этом население Архангельской области составляет 1,13 миллиона человек, НАО - всего 44,1 тысячи. Около 26 тысяч живут в Нарьян-Маре, а остальные рассеяны на бескрайних просторах округа. Можно ли наладить полноценную систему управления в автономном округе, где нет даже 50 тысяч жителей?" - сказала Епифанова РИА Новости.
"Знаете, каждый раз, когда я бываю в детской областной больнице в Архангельске, то о детях из НАО думаю с болью в сердце. Ведь для их родителей посещение такой больницы стоит целое состояние. Огромная цена авиабилетов, необходимость жить в гостинице, пока ребенок проходит курс лечения", - добавила парламентарий.
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По словам Епифановой, в этом смысле идея объединения неплоха, если экономические исследования подтвердят, что несомненных плюсов для обеих сторон будет больше, чем минусов.
"Если врио губернатора Архангельской области посчитает важным участие в такой работе парламентариев, я готова активно помогать", - заключила вице-спикер Госдумы.
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Объединение Архангельской области и НАОНенецкий автономный округГосдума РФАрхангельская областьАрхангельскПолитика
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