В ГД назвали объединение Архангельской области и НАО целесообразным

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) в один регион положительно сказалось бы на управляемости и экономике, считают депутаты Госдумы.

Ранее источник в правительстве Архангельской области сообщил РИА Новости, что главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа в среду обсудят возможность объединения двух регионов.

По словам депутата Госдумы от Архангельской области Андрей Палкина , причины для объединения субъектов прежде всего экономические.

"Вы же понимаете, в дублировании, территориально если мы единый регион финансово и стратегически, логики нет. Вы же видите, населения слишком мало, и административный ресурс... дополнительным бременем ложится. Управляемость увеличится реально сразу же", - сказал Палкин РИА Новости.

В свою очередь вице-спикер Госдумы от "Справедливой России" Ольга Епифанова , которая представляет в ГД оба региона, считает, что для определения целесообразности объединения НАО с Архангельской областью нужно проанализировать экономическую ситуацию.

"Жители Ненецкого АО голосуют на выборах губернатора Архангельской области. При этом население Архангельской области составляет 1,13 миллиона человек, НАО - всего 44,1 тысячи. Около 26 тысяч живут в Нарьян-Маре, а остальные рассеяны на бескрайних просторах округа. Можно ли наладить полноценную систему управления в автономном округе, где нет даже 50 тысяч жителей?" - сказала Епифанова РИА Новости.

"Знаете, каждый раз, когда я бываю в детской областной больнице в Архангельске , то о детях из НАО думаю с болью в сердце. Ведь для их родителей посещение такой больницы стоит целое состояние. Огромная цена авиабилетов, необходимость жить в гостинице, пока ребенок проходит курс лечения", - добавила парламентарий.

По словам Епифановой, в этом смысле идея объединения неплоха, если экономические исследования подтвердят, что несомненных плюсов для обеих сторон будет больше, чем минусов.