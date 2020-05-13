Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-13T15:21
https://ria.ru/20200513/1571384711.html
ГД приняла во втором чтении проект о голосовании на выборах дистанционно
https://cdn23.img.ria.ru/images/156016/27/1560162716_0:254:3048:1969_1036x0_80_0_0_d1b3f02e02336fb4927bd4ebfb2f6278.jpg
РИА Новости

ГД приняла во втором чтении проект о голосовании на выборах дистанционно

15:21 13.05.2020
523
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство, в частности, о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала "Госуслуги".
В середине апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий сбор подписей избирателей с использованием портала "Госуслуги". Изменения вносятся в статьи 37 и 38 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Авторами инициативы стали члены комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, Дмитрий Ламейкин и Ирина Марьяш (все ЕР), а также первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов (СР).
Терминал для голосования на презентации цифрового избирательного участка в ЦИК РФ
Вчера, 12:37
Госдума приняла закон о продлении эксперимента по цифровому голосованию
Отмечается, что с использованием указанной системы может быть собрано не более половины подписей избирателей, участников референдума от количества необходимых подписей.
Кроме того, для исключения ошибок при изготовлении подписных листов проектом устанавливается обязанность комиссии, организующей соответствующие выборы, референдум, утвердить образец заполнения подписного листа: при проставлении подписи и даты ее внесения избиратель, участник референдума собственноручно вносит в подписной лист свои фамилию, имя и отчество.
Ко второму чтению законопроекта был подготовлен ряд поправок. В частности, депутат Госдумы от ЕР Дмитрий Вяткин сообщил РИА Новости, что вместе с коллегами подготовил поправку о возможности голосовать на выборах и референдумах в РФ по почте и дистанционно. По его словам, определять необходимость проведения голосования на выборах и референдумах по почте будет ЦИК.
Владимир Жириновский
Вчера, 12:33Голосование по поправкам в Конституцию
Жириновский предложил отменить голосование по Конституции из-за пандемии
Также Вяткин подчеркнул, что эта норма не будет распространяться на всероссийское голосование по конституции.
Кроме того, Вяткин стал автором поправки, согласно которой выборы руководителя субъекта РФ, который избирается депутатами законодательного органа власти, могут отложить в случае, если на территории региона или в двух и более его муниципальных образованиях введен режим повышенной готовности или ЧС.
500036
Обсудить 0
Ольга СавастьяноваДмитрий ВяткинГосдума РФМихаил Емельянов (военнослужащий)Политика
Рекомендуем
Указатель к избирательному участку в Москве
Госдума приняла закон о голосовании дистанционно на выборах
Здание Государственной думы России
В ГД внесли поправку о возможности голосовать на выборах дистанционно
Официальный интернет-портал государственных услуг
Минкомсвязь нарастила мощности портала госуслуг после рекордной нагрузки
Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
Госдума приняла во втором чтении проект по цифровому голосованию в Москве
Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ)
Число зараженных коронавирусом в общежитии СВФУ приблизилось к 80
Дезинфекция парка в Новосибирске
В Минздраве назвали главное условие снятия ограничений
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
В Мурманской области не исключили роста случаев коронавируса
Вид на центральную часть города Архангельска
Ненецкий автономный округ и Архангельская область решили объединиться
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил отчитаться о создании авиакомпании с российскими самолетами
Медицинский работник в защитном костюме у здания Центральной городской клинической больницы No 1 в Екатеринбурге
В Екатеринбурге 60 человек в госпитале для ветеранов заболели COVID-19
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
Меркель будет развивать хорошие отношения с Россией
Здание Государственной Думы РФ
В ГД назвали объединение Архангельской области и НАО целесообразным
Мужчина на Красной площади в Москве во время режима самоизоляции жителей
Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
Автомобиль службы такси Uber
Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
Страница социальной сети Facebook на экране компьютера
В Facebook объяснили удаление аккаунта Кадырова в инстаграме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:00Источник: в туриндустрии Турции назвали демарш украинского посла странным
21:56Северная и Южная Америка обогнали Европу по случаям коронавируса
21:52Саратовский вице-губернатор раскритиковал работу автобусов
21:50Нетяньяху сформировал правительство Израиля
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников умерли от коронавируса
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
20:47Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
Лента новостейМолния