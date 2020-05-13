ГД приняла во втором чтении проект о голосовании на выборах дистанционно

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство, в частности, о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство, в частности, о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала "Госуслуги".

В середине апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий сбор подписей избирателей с использованием портала "Госуслуги". Изменения вносятся в статьи 37 и 38 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Авторами инициативы стали члены комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова , Дмитрий Ламейкин и Ирина Марьяш (все ЕР), а также первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов (СР).

Отмечается, что с использованием указанной системы может быть собрано не более половины подписей избирателей, участников референдума от количества необходимых подписей.

Кроме того, для исключения ошибок при изготовлении подписных листов проектом устанавливается обязанность комиссии, организующей соответствующие выборы, референдум, утвердить образец заполнения подписного листа: при проставлении подписи и даты ее внесения избиратель, участник референдума собственноручно вносит в подписной лист свои фамилию, имя и отчество.

Ко второму чтению законопроекта был подготовлен ряд поправок. В частности, депутат Госдумы от ЕР Дмитрий Вяткин сообщил РИА Новости, что вместе с коллегами подготовил поправку о возможности голосовать на выборах и референдумах в РФ по почте и дистанционно. По его словам, определять необходимость проведения голосования на выборах и референдумах по почте будет ЦИК.

Также Вяткин подчеркнул, что эта норма не будет распространяться на всероссийское голосование по конституции.