Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-13T15:19
https://ria.ru/20200513/1571384544.html
Меркель будет развивать хорошие отношения с Россией
https://cdn22.img.ria.ru/images/156332/34/1563323429_0:0:3078:1731_1036x0_80_0_0_97d2512045045da672c8cf734c8e20b6.jpg
РИА Новости

Меркель будет развивать хорошие отношения с Россией

15:19 13.05.2020
5185
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 13 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что будет стремиться развивать отношения с Россией, но дело о приписываемой РФ хакерской атаке на бундестаг не делает это процесс проще.
"К сожалению, оценка, к которой я пришла, не новая. Есть множество граней. У России есть стратегия, к которой мы должны внимательно относиться и противостоять ей, ведения гибридной войны, она включает киберсферу, искажение фактов. Это не случайные вещи, а стратегия", - заявила Меркель, отвечая на вопросы депутатов бундестага.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
6 мая, 14:24
В Кремле не знают о разыскиваемом в Германии российском хакере
"Вопреки этому я буду развивать хорошие отношения с Россией, потому что я считаю, что есть причина развивать дипломатические отношения, но это, конечно, не делает это проще", - добавила она.
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса Меркель с 2012 по 2015 годы.
Ранее издание Süddeutsche Zeitung, не уточняя источник информации, сообщило, что Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который подозревается в участии в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. По сообщению издания, Бадин также разыскивается ФБР США, американские следователи причисляют его к группе семи россиян, подозреваемых в кибервзломах, ФБР считает, что он является сотрудником российской военной разведки из ГРУ.
Страны Запада регулярно обвиняют Россию в причастности к хакерским атакам на свою инфраструктуру. Москва эти обвинения отвергает как бездоказательные.
Канцлер Германии Ангела Меркель
08:00
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
12496266
Обсудить 5
РоссияАнгела МеркельГерманияВ мире
Рекомендуем
Памятник советско-польскому братству по оружию в центре города Легница
В Польше не согласились с позицией Германии о виновнике Второй мировой
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг "причиняют боль"
Отель в Анталье
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о "скулящих" рожающих
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Коронавирус
Почему не все люди болеют COVID-19? Поиск причин привел к ДНК
Алексей Пушков
Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса
Указатель к избирательному участку в Москве
Госдума приняла закон о голосовании дистанционно на выборах
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
Жириновский призвал вдвое уменьшить число депутатов в России
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
Опасный сезон. Расчеты показали, что случится с COVID-19 осенью
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
В Госдуме задумались о расширении прав полицейских
Учащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ
Школьникам предстоит сдать лишь два предмета по ЕГЭ
Школьница во время дистанционного обучения дома
Минпросвещения перенесло ЕГЭ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:00Источник: в туриндустрии Турции назвали демарш украинского посла странным
21:56Северная и Южная Америка обогнали Европу по случаям коронавируса
21:52Саратовский вице-губернатор раскритиковал работу автобусов
21:50Нетяньяху сформировал правительство Израиля
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников умерли от коронавируса
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
20:47Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
Лента новостейМолния