Меркель будет развивать хорошие отношения с Россией

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч

БЕРЛИН, 13 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что будет стремиться развивать отношения с Россией, но дело о приписываемой РФ хакерской атаке на бундестаг не делает это процесс проще.

"К сожалению, оценка, к которой я пришла, не новая. Есть множество граней. У России есть стратегия, к которой мы должны внимательно относиться и противостоять ей, ведения гибридной войны, она включает киберсферу, искажение фактов. Это не случайные вещи, а стратегия", - заявила Меркель, отвечая на вопросы депутатов бундестага.

"Вопреки этому я буду развивать хорошие отношения с Россией, потому что я считаю, что есть причина развивать дипломатические отношения, но это, конечно, не делает это проще", - добавила она.

Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса Меркель с 2012 по 2015 годы.

Ранее издание Süddeutsche Zeitung, не уточняя источник информации, сообщило, что Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который подозревается в участии в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. По сообщению издания, Бадин также разыскивается ФБР США , американские следователи причисляют его к группе семи россиян, подозреваемых в кибервзломах, ФБР считает, что он является сотрудником российской военной разведки из ГРУ