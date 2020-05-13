Экономическая подгруппа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме

Ранее в ДНР сообщили, что в среду рабочие подгруппы проведут переговоры в видеорежиме. На четверг запланировано заседание контактной группы.

"Заседание рабочей группы по экономическим вопросам началось. Встреча проходит в режиме видеоконференции. Согласно повестке заседания, стороны продолжат обсуждение вопросов водоснабжения республик. В работе группы принимает участие министр труда и социальной политики ДНР Лариса Толстыкина", - говорится в сообщении пресс-службы минтруда и соцполитики ДНР.