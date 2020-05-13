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2020-05-13T15:16
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Экономическая подгруппа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме
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РИА Новости

Экономическая подгруппа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме

15:16 13.05.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Экономическая подгруппа контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе начала переговоры в формате видеоконференции, сообщили в среду в пресс-службе минтруда и соцполитики самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили, что в среду рабочие подгруппы проведут переговоры в видеорежиме. На четверг запланировано заседание контактной группы.
"Заседание рабочей группы по экономическим вопросам началось. Встреча проходит в режиме видеоконференции. Согласно повестке заседания, стороны продолжат обсуждение вопросов водоснабжения республик. В работе группы принимает участие министр труда и социальной политики ДНР Лариса Толстыкина", - говорится в сообщении пресс-службы минтруда и соцполитики ДНР.
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