В Минздраве назвали главное условие снятия ограничений

"Идет разработка вакцин, потому что, с чего я начинал говорить, управление инфекционным процессом — это то, что должно появиться, тогда мы сможем вернуться к нормальной жизни", — сказал министр на заседании Госдумы.

По его словам, клинические испытания возможных вакцин начнутся в июне, препараты могут начать использовать уже в июле, ближе к последней декаде месяца.

Вакцина от COVID

"Я точно могу сказать, что вакцина будет не одна, вакцины будут разные. Одной вакцины быть не может, они будут разные по степени воздействия, по степени ответа", — пояснила она.

При этом она подчеркнула, что ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, снимут только после разработки вакцин или после окончания пандемии.

Поэтапное снятие ограничений

На прошлой неделе Попова также рассказала о плане поэтапного снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.

На первом этапе предусматривается возможность занятия спортом и прогулок с детьми на улице. Возобновят работу объекты сферы торговли и услуг с ограниченной площадью помещений.

После этого разрешат прогулки с членами семьи, вернутся к работе образовательные организации, а также более крупные торговые точки, где будет действовать ограничение на число одновременно обслуживаемых посетителей.

На третьей стадии можно будет посещать парки и скверы при обязательном соблюдении социальной дистанции. Также откроются все образовательные учреждения, гостиницы, кафе и рестораны, будут сняты ограничения по посетителям.

По последним данным, количество инфицированных в мире превысило 4,2 миллиона, более 283 тысяч скончались.

В России зарегистрировали 242 тысячи зараженных, свыше 43 тысяч излечились, более двух тысяч скончались.