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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T16:53
https://ria.ru/20200513/1571384294.html
В Минздраве назвали главное условие снятия ограничений
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571383694_0:32:3072:1760_1036x0_80_0_0_e401dd5e92dd27062add61eca2d5882c.jpg
РИА Новости

В Минздраве назвали главное условие снятия ограничений

15:14 13.05.2020 (обновлено: 16:53 13.05.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевДезинфекция парка в Новосибирске
Дезинфекция парка в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Создание вакцины от коронавирусной инфекции позволит полностью вернуться к нормальной жизни, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Идет разработка вакцин, потому что, с чего я начинал говорить, управление инфекционным процессом — это то, что должно появиться, тогда мы сможем вернуться к нормальной жизни", — сказал министр на заседании Госдумы.
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По его словам, клинические испытания возможных вакцин начнутся в июне, препараты могут начать использовать уже в июле, ближе к последней декаде месяца.

Вакцина от COVID

Как заявляла ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, Всемирная организация здравоохранения включила девять препаратов, разрабатываемых в России, в список перспективных вакцин.
"Я точно могу сказать, что вакцина будет не одна, вакцины будут разные. Одной вакцины быть не может, они будут разные по степени воздействия, по степени ответа", — пояснила она.
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При этом она подчеркнула, что ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, снимут только после разработки вакцин или после окончания пандемии.

Поэтапное снятие ограничений

На прошлой неделе Попова также рассказала о плане поэтапного снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.
На первом этапе предусматривается возможность занятия спортом и прогулок с детьми на улице. Возобновят работу объекты сферы торговли и услуг с ограниченной площадью помещений.
После этого разрешат прогулки с членами семьи, вернутся к работе образовательные организации, а также более крупные торговые точки, где будет действовать ограничение на число одновременно обслуживаемых посетителей.
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На третьей стадии можно будет посещать парки и скверы при обязательном соблюдении социальной дистанции. Также откроются все образовательные учреждения, гостиницы, кафе и рестораны, будут сняты ограничения по посетителям.
По последним данным, количество инфицированных в мире превысило 4,2 миллиона, более 283 тысяч скончались.
В России зарегистрировали 242 тысячи зараженных, свыше 43 тысяч излечились, более двух тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРоссияАнна ПоповаМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФОбщество
Популярные комментарии
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