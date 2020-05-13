В администрации Псковской области пять человек заразились коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в администрации Псковской области выросло до пяти после того, как региональный оперштаб сообщил о четырех заразившихся сотрудниках комитета по социальной защите.
"Уже 4 человека заболели коронавирусом в комитете по социальной защите Псковской области, все чувствуют себя удовлетворительно, (находятся) под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 8 мая сообщал, что коронавирус был подтвержден у сотрудника комитета по соцзащите. Это был второй случай выявления инфекции у чиновников региона. Ранее в начале мая Ведерников сообщал, что здание администрации Псковской области пришлось закрыть на два дня для проведения дезинфекции после того, как у одного из сотрудников был обнаружен COVID-19.
По данным областного оперштаба, на среду в Псковской области подтвержден 351 случай коронавируса против 340 случаев на вторник. Выздоровело 96 человек, 8 – скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.