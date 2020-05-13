В Мурманской области не исключили роста случаев коронавируса

"Тот набор мероприятий, который проведен, позволил снизить темпы прироста инфицированных и заболевших, при том, что объемы тестирования мы кратно нарастили, мы на седьмом месте в России по объему проводимых тестов, на сегодняшний день количество тестов перевалило за 60 тысяч. Мы прекрасно понимаем и видим риски, что темп прироста инфицированных может вырасти, будет расти из-за того, что мы радикально увеличиваем количество тестирования широкого круга лиц", - сказал Чибис.