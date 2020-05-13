В Мурманской области не исключили роста случаев коронавируса

МУРМАНСК, 13 мая – РИА Новости. Темпы прироста числа зараженных коронавирусной инфекцией в Мурманской области постепенно снижаются, однако власти региона не исключают, что их число может вырасти из-за наращивания объемов тестирования, сообщил губернатор Андрей Чибис на брифинге в среду.
"Тот набор мероприятий, который проведен, позволил снизить темпы прироста инфицированных и заболевших, при том, что объемы тестирования мы кратно нарастили, мы на седьмом месте в России по объему проводимых тестов, на сегодняшний день количество тестов перевалило за 60 тысяч. Мы прекрасно понимаем и видим риски, что темп прироста инфицированных может вырасти, будет расти из-за того, что мы радикально увеличиваем количество тестирования широкого круга лиц", - сказал Чибис.
Он отметил, что помимо медицинских работников, в регионе начали тестировать волонтеров, работников транспорта, беременных женщин, соцработников и сотрудников дошкольных учреждений. "Это повлечет увеличение количества выявляемых инфицированных лиц, но позволит снизить риски распространения коронавирусной инфекции", - пояснил Чибис.
По словам губернатора, "режим предЧС" сохраняется в регионе как минимум до 1 июня. Ограничение массовых мероприятий, запрет на работу мест общественного питания, спортклубов, торговых центров продолжает действовать. Смягчен режим самоизоляции для лиц моложе 65 лет и имеющих хронические заболевания.
Для предотвращения распространения инфекции в первую неделю смягчения режима волонтеры бесплатно раздают маски жителям. В первый день было роздано более 100 тысяч масок.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.