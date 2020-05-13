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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T15:11
https://ria.ru/20200513/1571384151.html
В Мурманской области не исключили роста случаев коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571345021_0:0:3164:1779_1036x0_80_0_0_1e069b8c137ac9903d47645b516b6b2e.jpg
РИА Новости

В Мурманской области не исключили роста случаев коронавируса

15:11 13.05.2020
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 13 мая – РИА Новости. Темпы прироста числа зараженных коронавирусной инфекцией в Мурманской области постепенно снижаются, однако власти региона не исключают, что их число может вырасти из-за наращивания объемов тестирования, сообщил губернатор Андрей Чибис на брифинге в среду.
"Тот набор мероприятий, который проведен, позволил снизить темпы прироста инфицированных и заболевших, при том, что объемы тестирования мы кратно нарастили, мы на седьмом месте в России по объему проводимых тестов, на сегодняшний день количество тестов перевалило за 60 тысяч. Мы прекрасно понимаем и видим риски, что темп прироста инфицированных может вырасти, будет расти из-за того, что мы радикально увеличиваем количество тестирования широкого круга лиц", - сказал Чибис.
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Он отметил, что помимо медицинских работников, в регионе начали тестировать волонтеров, работников транспорта, беременных женщин, соцработников и сотрудников дошкольных учреждений. "Это повлечет увеличение количества выявляемых инфицированных лиц, но позволит снизить риски распространения коронавирусной инфекции", - пояснил Чибис.
По словам губернатора, "режим предЧС" сохраняется в регионе как минимум до 1 июня. Ограничение массовых мероприятий, запрет на работу мест общественного питания, спортклубов, торговых центров продолжает действовать. Смягчен режим самоизоляции для лиц моложе 65 лет и имеющих хронические заболевания.
Для предотвращения распространения инфекции в первую неделю смягчения режима волонтеры бесплатно раздают маски жителям. В первый день было роздано более 100 тысяч масок.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАндрей ЧибисМурманская областьОбщество
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