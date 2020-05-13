Столетняя россиянка вылечилась от коронавируса

"Тринадцатого мая 2020 года, в день своего 100-летия, Пелагея Михайловна Пояркова выписана из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, перепрофилированного под прием больных новой коронавирусной инфекцией", — уточнили в ведомстве.