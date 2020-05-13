Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T20:42
https://ria.ru/20200513/1571384118.html
Столетняя россиянка вылечилась от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571402283_0:140:1280:860_1036x0_80_0_0_ba6d418f48be571526bdfa11a65a7508.jpg
РИА Новости

Столетняя россиянка вылечилась от коронавируса

15:20 13.05.2020 (обновлено: 20:42 13.05.2020)
3387
© Фото : ФМБА РоссииПелагея Михайловна Пояркова во время выписки из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, перепрофилированного под прием больных новой коронавирусной инфекцией
Пелагея Михайловна Пояркова во время выписки из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, перепрофилированного под прием больных новой коронавирусной инфекцией
© Фото : ФМБА России
Пелагея Михайловна Пояркова во время выписки из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, перепрофилированного под прием больных новой коронавирусной инфекцией
МОСКВА, 13 апрРИА Новости. Столетняя жительница России вылечилась от коронавируса, сообщило Федеральное медико-биологическое агентство.
Отмечается, что это первый в стране пациент такого возраста, который излечился от COVID-19.

"Тринадцатого мая 2020 года, в день своего 100-летия, Пелагея Михайловна Пояркова выписана из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, перепрофилированного под прием больных новой коронавирусной инфекцией", — уточнили в ведомстве.

Женщина находилась на плановом лечении в больнице. У ее соседки по палате выявили коронавирусную инфекцию.
В Центр мозга и нейротехнологий ФМБА женщина поступила с подтвержденным диагнозом COVID-19 и соответствующей симптоматикой. Она проходила консервативную комплексную терапию.
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Вчера, 13:34Распространение нового коронавируса
Самая пожилая жительница Испании вылечилась от COVID-19
Пандемии коронавирусной инфекции подверглись большинство стран мира. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире заразились более четырех миллионов человек, более 283 тысяч погибли.
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, США занимают первое место по количеству жертв и заразившихся.
В России всего зафиксировали 242 271 случай COVID-19. Более 48 тысяч заразившихся коронавирусом выздоровели, 2 212 человек умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
5412002
Обсудить 3
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВОЗФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)СШАОбщество
Рекомендуем
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о "скулящих" рожающих
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Отель в Анталье
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Коронавирус
Почему не все люди болеют COVID-19? Поиск причин привел к ДНК
Учащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ
Школьникам предстоит сдать лишь два предмета по ЕГЭ
Указатель к избирательному участку в Москве
Госдума приняла закон о голосовании дистанционно на выборах
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
Жириновский призвал вдвое уменьшить число депутатов в России
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
Опасный сезон. Расчеты показали, что случится с COVID-19 осенью
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
В Госдуме задумались о расширении прав полицейских
Школьница во время дистанционного обучения дома
Минпросвещения перенесло ЕГЭ
Пожилая пара держатся за руки
Прожившие 61 год вместе супруги умерли от коронавируса в один день
Производство противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
Глава РФПИ рассказал о самом многообещающем препарате от коронавируса
Девушка измеряет объем талии
Сбросившая 23 килограмма девушка раскрыла секрет похудения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:00Источник: в туриндустрии Турции назвали демарш украинского посла странным
21:56Северная и Южная Америка обогнали Европу по случаям коронавируса
21:52Саратовский вице-губернатор раскритиковал работу автобусов
21:50Нетяньяху сформировал правительство Израиля
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников умерли от коронавируса
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
20:47Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
Лента новостейМолния