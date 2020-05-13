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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T15:19
https://ria.ru/20200513/1571383969.html
Мурашко рассказал о состоянии Мишустина
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569254828_0:238:2784:1804_1036x0_80_0_0_cfc609efd404b9b33fb1507f6c7c4c07.jpg
РИА Новости

Мурашко рассказал о состоянии Мишустина

15:09 13.05.2020 (обновлено: 15:19 13.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий СысоевМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин, у которого был выявлен коронавирус, идет на поправку, есть надежда, что уже на следующей неделе он будет непосредственно у себя в кабинете, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Он идет на поправку. Надеемся, что на следующей неделе он уже будет непосредственно в кабинете... Сегодня его состояние здоровья уже позволяет входить в рабочий процесс", - сказал Мурашко журналистам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМихаил Мишустин
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