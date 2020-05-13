Отделения пермского перинатального центра перевели в режим обсерватора

ПЕРМЬ, 13 мая - РИА Новости. Четыре отделения пермского перинатального центра переведены в режим обсерватора после того, как два сотрудника медучреждения заразились коронавирусом, на карантине оказались более 300 человек, сообщил региональный минздрав.
"С 11 мая отделения реанимации, патологии новорожденных, патологии беременных, послеродовое отделение выведены в режим работы обсерватора в связи с выявлением двух случаев заражения среди сотрудников учреждения", - говорится в сообщении.
В министерстве здравоохранения края добавили, что 14 сотрудников и 177 пациентов переведены в обсервацию, на домашней изоляции находятся 37 сотрудников и 105 пациентов.
По данным ведомства, всего в регионе 829 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 445 пациентов, 23 скончались, на домашнем карантине остаются более 1,3 тысячи человек.
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