Отделения пермского перинатального центра перевели в режим обсерватора

ПЕРМЬ, 13 мая - РИА Новости. Четыре отделения пермского перинатального центра переведены в режим обсерватора после того, как два сотрудника медучреждения заразились Четыре отделения пермского перинатального центра переведены в режим обсерватора после того, как два сотрудника медучреждения заразились коронавирусом , на карантине оказались более 300 человек, сообщил региональный минздрав.

"С 11 мая отделения реанимации, патологии новорожденных, патологии беременных, послеродовое отделение выведены в режим работы обсерватора в связи с выявлением двух случаев заражения среди сотрудников учреждения", - говорится в сообщении.

В министерстве здравоохранения края добавили, что 14 сотрудников и 177 пациентов переведены в обсервацию, на домашней изоляции находятся 37 сотрудников и 105 пациентов.

По данным ведомства, всего в регионе 829 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 445 пациентов, 23 скончались, на домашнем карантине остаются более 1,3 тысячи человек.