В Госдуме предложили отправлять в санатории переболевших COVID-19

Медицинский работник и пациент в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Зампред комитета Зампред комитета Госдумы контролю и регламенту Наталья Костенко предложила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину рассмотреть возможность разработки программ реабилитации на базе санаториев для переболевших коронавирусом (текст письма есть в распоряжении РИА Новости).

"Оснащенность и расположение санаторно-курортных организаций позволяет использовать их для эффективного проведения этапа реабилитации переболевших. Разработка и реализация соответствующей программы реабилитации на базе санаторно-курортных организаций для граждан, излечившихся от коронавирусной инфекции COVID-2019, министерством здравоохранения Российской Федерации совместно со специалистами ведущих санаторно-курортных организаций позволит не только восстановить здоровье граждан, но и сохранить санаторно-курортную сферу" - пишет Костенко в своем обращении.

Она отмечает, что санатории уже понесли расходы на подготовку к работе в этом году, но из-за ограничений не смогли оказать соответствующие услуги.

"На данные мероприятия были потрачены денежные средства, полученные в качестве предоплаты за оказание услуг в рамках договорных (контрактных) правоотношений. Учитывая обстоятельства, перенос сроков фактического оказания услуг по санаторно-курортному лечению в рамках заключенных государственных контрактов с весеннего на осенний период, без их расторжения, будет способствовать сохранению рабочих мест в данных предприятиях", - считает Костенко.

Кроме того, по ее словам, большинство представителей санаторно-курортных организаций опасаются отказа от проведения государственных закупок со стороны субъектов РФ. Костенко поясняет, что сейчас извещения о процедурах по определению исполнителей на оказание услуг по отдыху и оздоровлению, санаторно-курортному лечению, в том числе в амбулаторных условиях, для дальнейшего оказания услуг не публикуются из-за сложившейся ситуации.

"Организации не могут прогнозировать загрузку, что ставит под вопрос будущее санаторно-курортного комплекса. Размещение извещений о проведении конкурсов на санаторно-курортные услуги на будущее позволило бы санаторно-курортной отрасли прогнозировать уровень загрузки предприятий и, соответственно, уровень возможных доходов после выхода из пандемии", - говорится в обращении депутата.

"Учитывая тот факт, что санаторно-курортная отрасль в период пандемии и особенно выхода из нее - одна из ключевых в социальной повестке страны, прошу Вас дать поручение проработать вопрос реализации данных предложений", - обратилась Костенко к премьеру.