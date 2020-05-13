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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T15:06
https://ria.ru/20200513/1571383828.html
В Госдуме предложили отправлять в санатории переболевших COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571344985_0:0:3200:1800_1036x0_80_0_0_fbf0b2037947a5059aafb0562b0c404e.jpg
РИА Новости

В Госдуме предложили отправлять в санатории переболевших COVID-19

15:06 13.05.2020
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
Медицинский работник и пациент в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
© РИА Новости / Татьяна Макеева
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы контролю и регламенту Наталья Костенко предложила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину рассмотреть возможность разработки программ реабилитации на базе санаториев для переболевших коронавирусом (текст письма есть в распоряжении РИА Новости).
"Оснащенность и расположение санаторно-курортных организаций позволяет использовать их для эффективного проведения этапа реабилитации переболевших. Разработка и реализация соответствующей программы реабилитации на базе санаторно-курортных организаций для граждан, излечившихся от коронавирусной инфекции COVID-2019, министерством здравоохранения Российской Федерации совместно со специалистами ведущих санаторно-курортных организаций позволит не только восстановить здоровье граждан, но и сохранить санаторно-курортную сферу" - пишет Костенко в своем обращении.
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Она отмечает, что санатории уже понесли расходы на подготовку к работе в этом году, но из-за ограничений не смогли оказать соответствующие услуги.
"На данные мероприятия были потрачены денежные средства, полученные в качестве предоплаты за оказание услуг в рамках договорных (контрактных) правоотношений. Учитывая обстоятельства, перенос сроков фактического оказания услуг по санаторно-курортному лечению в рамках заключенных государственных контрактов с весеннего на осенний период, без их расторжения, будет способствовать сохранению рабочих мест в данных предприятиях", - считает Костенко.
Кроме того, по ее словам, большинство представителей санаторно-курортных организаций опасаются отказа от проведения государственных закупок со стороны субъектов РФ. Костенко поясняет, что сейчас извещения о процедурах по определению исполнителей на оказание услуг по отдыху и оздоровлению, санаторно-курортному лечению, в том числе в амбулаторных условиях, для дальнейшего оказания услуг не публикуются из-за сложившейся ситуации.
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"Организации не могут прогнозировать загрузку, что ставит под вопрос будущее санаторно-курортного комплекса. Размещение извещений о проведении конкурсов на санаторно-курортные услуги на будущее позволило бы санаторно-курортной отрасли прогнозировать уровень загрузки предприятий и, соответственно, уровень возможных доходов после выхода из пандемии", - говорится в обращении депутата.
"Учитывая тот факт, что санаторно-курортная отрасль в период пандемии и особенно выхода из нее - одна из ключевых в социальной повестке страны, прошу Вас дать поручение проработать вопрос реализации данных предложений", - обратилась Костенко к премьеру.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Наталья КостенкоМихаил МишустинГосдума РФОбщество
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