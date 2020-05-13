Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T15:05
https://ria.ru/20200513/1571383719.html
Еврокомиссия предупредила о рисках поездок за пределы ЕС
https://cdn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_4adf00796473d04170f0d404aa5e303d.jpg
РИА Новости

Еврокомиссия предупредила о рисках поездок за пределы ЕС

15:05 13.05.2020
368
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Европейская комиссия предупредила о рисках поездок за пределы Евросоюза в условиях пандемии коронавируса из-за непредсказуемой эпидемиологической ситуации в мире.
Ранее в среду ЕК опубликовала рекомендации по открытию внутренних границ Союза в преддверии летнего туристического сезона.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
"Тому, кто захочет поехать за пределы Европы, необходимо изучить ситуацию в месте назначения. Призываю к осторожности на этом этапе", - сказала на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по транспорту Адина Валеан. Она напомнила, что в начале кризиса страны ЕС столкнулись с тем, что многие граждане оказались заблокированными в удаленных от Евросоюза странах. "Пришлось организовывать очень сложные операции для их репатриации", - сказала Валеан.
Еврокомиссар допустила, что транспортные компании в скором времени могут принять решения об открытии того или иного направления, но эпидемиологическая ситуация может привести к различными решениям в странах. "Эпидемиологическая ситуация в странах мира разная, национальные власти принимают различные меры", - предупредила Валеан.
В странах ЕС на фоне пандемии ввели масштабные запреты в области социально-экономической жизни, среди которых ограничения торговли, запрет на работу ресторанов и отелей, закрытие границ, в том числе между странами союза, ограничение авиа- и наземного сообщения.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Еврокомиссия предлагает, чтобы сначала ограничения на пересечение границ снимались внутри ЕС между странами и регионами со схожей эпидемиологической ситуацией. Открытие внешних границ и доступ в Союз граждан третьих стран запланированы на "второй стадии" снятия ограничительных мер, то есть позже. Ранее ЕК рекомендовала продлить запрет на "необязательные поездки" для граждан третьих стран в ЕС до 15 июня.
В начале пандемии коронавируса несколько сотен тысяч европейцев оказались заблокированными в разных странах мира из-за прекращения авиасообщения. Еврокомиссия выделила на их возвращение 45 миллионов евро. Совместными усилиями страны ЕС вернули из-за границы более полумиллиона граждан.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
120002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыБрюссельЕврокомиссияЕвросоюзЕвропаВ мире
Рекомендуем
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
Володин сообщил о пяти депутатах Госдумы, заразившихся коронавирусом
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал, как заболел коронавирусом
Учащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ
Школьникам предстоит сдать лишь два предмета по ЕГЭ
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
Меркель будет развивать хорошие отношения с Россией
Медицинские работники в Филадельфии
Ученые назвали страны, где нужны жесткие меры для борьбы с COVID-19
Памятник советско-польскому братству по оружию в центре города Легница
В Польше не согласились с позицией Германии о виновнике Второй мировой
Вид на город Анкара
В РСТ ответили на слова украинского посла в Турции о песне "Катюша"
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациентку в карантинный центр в Коммунарке
Ученые выяснили, почему пожилые люди более подвержены коронавирусу
Пляж на побережье Коста-дель-Соль, Испания
Еврокомиссия представила рекомендации для возобновления турпоездок
Указатель к избирательному участку в Москве
Госдума приняла закон о голосовании дистанционно на выборах
Аланья
Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
Берн, Швейцария
Швейцария намерена открыть границы с Францией, Германией и Австрией
Варшава
Польша продлила закрытие границ из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:00Источник: в туриндустрии Турции назвали демарш украинского посла странным
21:56Северная и Южная Америка обогнали Европу по случаям коронавируса
21:52Саратовский вице-губернатор раскритиковал работу автобусов
21:50Нетяньяху сформировал правительство Израиля
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников умерли от коронавируса
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
20:47Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
Лента новостейМолния