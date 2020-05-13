Еврокомиссия предупредила о рисках поездок за пределы ЕС

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Европейская комиссия предупредила о рисках поездок за пределы Европейская комиссия предупредила о рисках поездок за пределы Евросоюза в условиях пандемии коронавируса из-за непредсказуемой эпидемиологической ситуации в мире.

Ранее в среду ЕК опубликовала рекомендации по открытию внутренних границ Союза в преддверии летнего туристического сезона.

"Тому, кто захочет поехать за пределы Европы , необходимо изучить ситуацию в месте назначения. Призываю к осторожности на этом этапе", - сказала на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по транспорту Адина Валеан. Она напомнила, что в начале кризиса страны ЕС столкнулись с тем, что многие граждане оказались заблокированными в удаленных от Евросоюза странах. "Пришлось организовывать очень сложные операции для их репатриации", - сказала Валеан.

Еврокомиссар допустила, что транспортные компании в скором времени могут принять решения об открытии того или иного направления, но эпидемиологическая ситуация может привести к различными решениям в странах. "Эпидемиологическая ситуация в странах мира разная, национальные власти принимают различные меры", - предупредила Валеан.

В странах ЕС на фоне пандемии ввели масштабные запреты в области социально-экономической жизни, среди которых ограничения торговли, запрет на работу ресторанов и отелей, закрытие границ, в том числе между странами союза, ограничение авиа- и наземного сообщения.

Еврокомиссия предлагает, чтобы сначала ограничения на пересечение границ снимались внутри ЕС между странами и регионами со схожей эпидемиологической ситуацией. Открытие внешних границ и доступ в Союз граждан третьих стран запланированы на "второй стадии" снятия ограничительных мер, то есть позже. Ранее ЕК рекомендовала продлить запрет на "необязательные поездки" для граждан третьих стран в ЕС до 15 июня.

В начале пандемии коронавируса несколько сотен тысяч европейцев оказались заблокированными в разных странах мира из-за прекращения авиасообщения. Еврокомиссия выделила на их возвращение 45 миллионов евро. Совместными усилиями страны ЕС вернули из-за границы более полумиллиона граждан.