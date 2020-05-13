В ДНР заявили, что уничтожили БПЛА силовиков

ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожило беспилотник украинских силовиков, корректировавший огонь по западной окраине Донецка, заявил в среду журналистам представитель Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань.
Ранее в ДНР сообщили, что во вторник украинские силовики обстреляли поселок Старомихайловка на западе Донецка, в результате попадания боеприпаса загорелся дом, во время тушения пожара пострадал один человек.
"Минометный обстрел корректировался с использованием БПЛА. Благодаря слаженным действиям военнослужащих подразделений ПВО и расчета станции радиоэлектронной борьбы "Террикон-М2Н" украинский беспилотник был уничтожен", - сказал Астрахань.