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2020-05-13T15:17
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В ДНР заявили, что уничтожили БПЛА силовиков
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РИА Новости

В ДНР заявили, что уничтожили БПЛА силовиков

15:03 13.05.2020 (обновлено: 15:17 13.05.2020)
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожило беспилотник украинских силовиков, корректировавший огонь по западной окраине Донецка, заявил в среду журналистам представитель Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань.
Ранее в ДНР сообщили, что во вторник украинские силовики обстреляли поселок Старомихайловка на западе Донецка, в результате попадания боеприпаса загорелся дом, во время тушения пожара пострадал один человек.
"Минометный обстрел корректировался с использованием БПЛА. Благодаря слаженным действиям военнослужащих подразделений ПВО и расчета станции радиоэлектронной борьбы "Террикон-М2Н" украинский беспилотник был уничтожен", - сказал Астрахань.
Украинский военный
14:45
Силовики 156 раз нарушили перемирие с начала мая, заявили в ДНР
2000002
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Ситуация в ДНР и ЛНРСтаромихайловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)В мире
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