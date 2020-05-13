Bloomberg сообщил о проблемах с разгрузкой саудовской нефти в США

Агентство отметило, что из-за нехватки судов для перевозки сырья на сушу танкеры ожидают значительно дольше обычных четырех-шести дней. Так, например, один из них прибыл в порт 1 мая, но его пока разгрузили лишь наполовину.
Усугубляет ситуацию увеличение поставок сырой нефти к побережью Мексиканского залива. Как рассказал главный аналитик по судоходству в промышленной группе BIMCO Питер Санд, примерно месяц назад туда направлялись 18 супертанкеров, хотя обычно их число не превышает семи.
В начале марта нефтяные котировки резко обрушились на фоне значительного сокращения спроса из-за пандемии коронавируса, а также после развала сделки ОПЕК+.
В середине апреля участники альянса заключили новое соглашение и договорились уменьшить добычу в мае и июне на 9,7 миллиона баррелей в сутки, во втором полугодии — на 7,7 миллиона, а до конца апреля 2022-го — на 5,8 миллиона.
Соглашение вступило в силу 1 мая, но, по данным Международного энергетического агентства, оно не сможет компенсировать падение спроса, которое в этом году станет рекордным. Из-за избытка нефти, как писала ранее Financial Times, производители начали хранить ее не только в танкерах, но и в небольших судах.