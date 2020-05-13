Bloomberg сообщил о проблемах с разгрузкой саудовской нефти в США

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Саудовские супертанкеры столкнулись с проблемой разгрузки нефти в Саудовские супертанкеры столкнулись с проблемой разгрузки нефти в США , сообщил Bloomberg

Агентство отметило, что из-за нехватки судов для перевозки сырья на сушу танкеры ожидают значительно дольше обычных четырех-шести дней. Так, например, один из них прибыл в порт 1 мая, но его пока разгрузили лишь наполовину.

Усугубляет ситуацию увеличение поставок сырой нефти к побережью Мексиканского залива. Как рассказал главный аналитик по судоходству в промышленной группе BIMCO Питер Санд, примерно месяц назад туда направлялись 18 супертанкеров, хотя обычно их число не превышает семи.

В начале марта нефтяные котировки резко обрушились на фоне значительного сокращения спроса из-за пандемии коронавируса, а также после развала сделки ОПЕК +.

В середине апреля участники альянса заключили новое соглашение и договорились уменьшить добычу в мае и июне на 9,7 миллиона баррелей в сутки, во втором полугодии — на 7,7 миллиона, а до конца апреля 2022-го — на 5,8 миллиона.