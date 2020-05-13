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2020-05-13T16:13
https://ria.ru/20200513/1571383389.html
Bloomberg сообщил о проблемах с разгрузкой саудовской нефти в США
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РИА Новости

Bloomberg сообщил о проблемах с разгрузкой саудовской нефти в США

15:02 13.05.2020 (обновлено: 16:13 13.05.2020)
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© AFP 2020 / Getty Images/Mario TamaНефтяной танкер у побережья Лонг-Бич, штат Калифорния
Нефтяной танкер у побережья Лонг-Бич, штат Калифорния
© AFP 2020 / Getty Images/Mario Tama
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Саудовские супертанкеры столкнулись с проблемой разгрузки нефти в США, сообщил Bloomberg.
Агентство отметило, что из-за нехватки судов для перевозки сырья на сушу танкеры ожидают значительно дольше обычных четырех-шести дней. Так, например, один из них прибыл в порт 1 мая, но его пока разгрузили лишь наполовину.
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Усугубляет ситуацию увеличение поставок сырой нефти к побережью Мексиканского залива. Как рассказал главный аналитик по судоходству в промышленной группе BIMCO Питер Санд, примерно месяц назад туда направлялись 18 супертанкеров, хотя обычно их число не превышает семи.
В начале марта нефтяные котировки резко обрушились на фоне значительного сокращения спроса из-за пандемии коронавируса, а также после развала сделки ОПЕК+.
В середине апреля участники альянса заключили новое соглашение и договорились уменьшить добычу в мае и июне на 9,7 миллиона баррелей в сутки, во втором полугодии — на 7,7 миллиона, а до конца апреля 2022-го — на 5,8 миллиона.
Соглашение вступило в силу 1 мая, но, по данным Международного энергетического агентства, оно не сможет компенсировать падение спроса, которое в этом году станет рекордным. Из-за избытка нефти, как писала ранее Financial Times, производители начали хранить ее не только в танкерах, но и в небольших судах.
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