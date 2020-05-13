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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T15:01
https://ria.ru/20200513/1571383348.html
В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 28 тысяч
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570082194_0:293:3120:2048_1036x0_80_0_0_3738fccb83bebca0bbc8bba87cd3198c.jpg
РИА Новости

В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 28 тысяч

15:01 13.05.2020
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© REUTERS / Rafael MarchanteМедицинские работники в больнице Санта-Мария в Лиссабоне, Португалия
Медицинские работники в больнице Санта-Мария в Лиссабоне, Португалия
© REUTERS / Rafael Marchante
Медицинские работники в больнице Санта-Мария в Лиссабоне, Португалия. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Медики Португалии за сутки выявили 219 случая заражения коронавирусом, общее число заболевших возросло до 28 132, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным на 13 мая, число скончавшихся от коронавируса в Португалии возросло до 1 175 (12 человек за сутки). Число выздоровевших увеличилось на 169 человек, до 3 182.
Наиболее сложная обстановка в северном регионе - 16 112 подтвержденных случаев заражения, из них умерли 667 человек.
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта объявил 30 апреля, что с 4 мая в стране начнет действовать режим повышенной готовности – вместо ранее действовавшего режима ЧП, что означает постепенное ослабление карантинных мер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Антониу КоштаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоПортугалияВ мире
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