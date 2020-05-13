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2020-05-13T15:11
https://ria.ru/20200513/1571383321.html
Пострадавшую при пожаре в Красногорске перевели в отделение терапии
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РИА Новости

Пострадавшую при пожаре в Красногорске перевели в отделение терапии

15:01 13.05.2020 (обновлено: 15:11 13.05.2020)
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© Фото : МЧС РФПожар в хосписе в Красногорске
Пожар в хосписе в Красногорске
© Фото : МЧС РФ
Пожар в хосписе в Красногорске. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Пациентку, находившуюся в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких после пожара в частном хосписе в Красногорске, перевели в отделение терапии, сообщили РИА Новости в пресс-службе муниципалитета.
Пожар в коттеджном поселке "Красногорская Усадьба" произошел в ночь на понедельник. На месте погибли девять человек, еще двое скончались в больнице.
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"Пациентку, пострадавшую при пожаре в частном доме в Красногорске, отключили от аппарата ИВЛ и перевели в отделение терапии. Она последняя оставалась в реанимации", - сообщила пресс-служба.
Ее состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести, рассказал заместитель главного врача по хирургии Красногорской городской больницы № 1 Сергей Калашников. Всего в больнице "по-прежнему остаются шесть пострадавших при пожаре", говорится в релизе.
Одну из пациенток врачи готовят к выписке, родственники планируют забрать ее из больницы уже сегодня, добавили в пресс-службе.
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Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Арестован организатор хосписа, который, по данным следствия, арендовал загородный дом и за сутки брал 1-1,2 тысячи рублей с постояльца. Всего в доме проживали 29 пенсионеров в возрасте от 66 до 97 лет.
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Пожар в хосписе в КрасногорскеСергей КалашниковКрасногорскПроисшествия
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