Пострадавшую при пожаре в Красногорске перевели в отделение терапии

Пожар в коттеджном поселке "Красногорская Усадьба" произошел в ночь на понедельник. На месте погибли девять человек, еще двое скончались в больнице.

"Пациентку, пострадавшую при пожаре в частном доме в Красногорске, отключили от аппарата ИВЛ и перевели в отделение терапии. Она последняя оставалась в реанимации", - сообщила пресс-служба.

Одну из пациенток врачи готовят к выписке, родственники планируют забрать ее из больницы уже сегодня, добавили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Арестован организатор хосписа, который, по данным следствия, арендовал загородный дом и за сутки брал 1-1,2 тысячи рублей с постояльца. Всего в доме проживали 29 пенсионеров в возрасте от 66 до 97 лет.