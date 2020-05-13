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2020-05-13T14:59
https://ria.ru/20200513/1571383147.html
Мурашко назвал приоритетные научные направления после завершения пандемии
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РИА Новости

Мурашко назвал приоритетные научные направления после завершения пандемии

14:59 13.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Химия и биология станут приоритетными научными направлениями после завершения пандемии коронавируса, а медицинская промышленность станет доминирующей во многих странах, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня по прогнозам считается, что из направлений именно химия и биология, после того стресса для всех государств, выйдет на первый план, и это явно. О том, что медицинская промышленность станет доминирующей, приоритетной для многих стран, это тоже становится очевидно, поэтому вкладываться в направление научных разработок, создание производственных баз, это необходимо", - сказал Мурашко в ходе выступления в Госдуме в рамках правительственного часа.
Он отметил, что здравоохранение - это часть экономики, которая позволяет развиваться всем остальным направлениям, поэтому важно работать над увеличением финансирования.
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