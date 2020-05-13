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2020-05-13T14:59
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Госдума приняла закон об индивидуальных тарифах ОСАГО
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РИА Новости

Госдума приняла закон об индивидуальных тарифах ОСАГО

14:58 13.05.2020 (обновлено: 14:59 13.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтраховой полис ОСАГО
Страховой полис ОСАГО
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума приняла закон об индивидуализации тарифов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Документ предусматривает индивидуальный подход при определении тарифов ОСАГО: для водителей, которые добросовестно водят автомобиль, не нарушают правила дорожного движения, не попадают в ДТП, тарифы будут ниже, а для тех, кто постоянно нарушает правила и попадает в ДТП, выше, пояснял ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Минимальные и максимальные значения базовых страховых тарифов в рублях будет устанавливать ЦБ РФ в зависимости от технических характеристик и конструктивных особенностей транспортного средства, его собственника (физическое или юридическое лицо), назначения и цели использования (для спецназначения, оперативных служб, бытовых и семейных нужд, предпринимательской деятельности (такси).
Страховщики смогут в границах этих предельных значений устанавливать базовые ставки тарифов с учетом личностных характеристик страхователя и водителей, в том числе учитывать наказания за управление автомобилем в состоянии опьянения, нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства. ГИБДД по запросам страховщиков будет представлять в электронном виде сведения не только о ДТП, зафиксированных сотрудниками полиции, но и о привлечении автовладельцев к административной или уголовной ответственности за нарушения в области безопасности дорожного движения.
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На сайтах страховщиков должны быть размещены калькуляторы для расчета страхователем страховой премии по договору ОСАГО и информация о факторах, применяемых при установлении значений базовых ставок тарифов.
В случае проведения независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков потерпевший будет обязан сообщить страховщику о месте, дате и времени ее проведения не позднее чем за три дня до дня ее проведения.
Закон должен будет вступить в силу со дня его официального опубликования, но большинство его норм начнут действовать через 90 дней после этого.
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ОСАГОГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Анатолий АксаковОбщество
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