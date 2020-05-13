Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг "причиняют боль"

"Я рада, что расследование привело к тому, что федеральная прокуратура выдала ордер на арест конкретного человека. Я воспринимаю такие вещи серьезно. Это должно быть тщательно расследовано. Это делает мне больно, скажу честно", - заявила Меркель, выступая на правительственном часе в бундестаге.

Он пояснила, что, с одной стороны, "каждый день" старается работать над улучшением отношений с Россией, но, с другой стороны, есть "серьезные улики, что к этому причастны российские силы". Она добавила, что "это неприемлемо".