Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг "причиняют боль"

БЕРЛИН, 13 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что всерьез восприняла сообщение о причастности российского хакера к атаке на бундестаг и ее офис в парламенте.
"Я рада, что расследование привело к тому, что федеральная прокуратура выдала ордер на арест конкретного человека. Я воспринимаю такие вещи серьезно. Это должно быть тщательно расследовано. Это делает мне больно, скажу честно", - заявила Меркель, выступая на правительственном часе в бундестаге.
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Он пояснила, что, с одной стороны, "каждый день" старается работать над улучшением отношений с Россией, но, с другой стороны, есть "серьезные улики, что к этому причастны российские силы". Она добавила, что "это неприемлемо".
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
Ранее издание Süddeutsche Zeitung, не уточняя источник информации, сообщило, что Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который подозревается в участии в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. По сообщению издания, Бадин также разыскивается ФБР США, американские следователи причисляют его к группе семи россиян, подозреваемых в кибервзломах, ФБР считает, что он является сотрудником российской военной разведки из ГРУ.
Страны Запада регулярно обвиняют Россию в причастности к хакерским атакам на свою инфраструктуру. Москва эти обвинения отвергает как бездоказательные.