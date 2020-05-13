ГД приняла закон о праве регионов менять границы избирательных округов

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон о возможности регионов изменять границы избирательных округов в случае существенного изменения численности избирателей.
Авторами инициативы стали депутаты фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин, Евгений Ревенко и Дмитрий Белик. Как пояснял РИА Новости Вяткин, проектом предлагается предоставить регионам и муниципалитетам возможность менять схему избирательных округов в связи с существенным изменением численности избирателей.
Отмечается, что все изменения в схему избирательных округов должны производиться не позднее чем за 9 месяцев до дня голосования.
Также, согласно инициативе, россияне, которые были осуждены за некоторые преступления средней тяжести, не смогут баллотироваться в депутаты и выборные органы в течение пяти лет после погашения судимости. Предложение коснется граждан, осужденных за преступления средней тяжести, среди которых мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, склонение к потреблению наркотиков, а также за убийство новорожденного.