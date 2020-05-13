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ГД приняла закон о праве регионов менять границы избирательных округов
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РИА Новости

ГД приняла закон о праве регионов менять границы избирательных округов

14:54 13.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон о возможности регионов изменять границы избирательных округов в случае существенного изменения численности избирателей.
Авторами инициативы стали депутаты фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин, Евгений Ревенко и Дмитрий Белик. Как пояснял РИА Новости Вяткин, проектом предлагается предоставить регионам и муниципалитетам возможность менять схему избирательных округов в связи с существенным изменением численности избирателей.
Отмечается, что все изменения в схему избирательных округов должны производиться не позднее чем за 9 месяцев до дня голосования.
Также, согласно инициативе, россияне, которые были осуждены за некоторые преступления средней тяжести, не смогут баллотироваться в депутаты и выборные органы в течение пяти лет после погашения судимости. Предложение коснется граждан, осужденных за преступления средней тяжести, среди которых мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, склонение к потреблению наркотиков, а также за убийство новорожденного.
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Евгений РевенкоДмитрий БеликДмитрий ВяткинЕдиная РоссияПолитика
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