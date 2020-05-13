ГД приняла закон о праве регионов менять границы избирательных округов

Отмечается, что все изменения в схему избирательных округов должны производиться не позднее чем за 9 месяцев до дня голосования.

Также, согласно инициативе, россияне, которые были осуждены за некоторые преступления средней тяжести, не смогут баллотироваться в депутаты и выборные органы в течение пяти лет после погашения судимости. Предложение коснется граждан, осужденных за преступления средней тяжести, среди которых мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, склонение к потреблению наркотиков, а также за убийство новорожденного.