На Урале проверят данные о снижении зарплат учителям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Прокуратура в Прокуратура в Свердловской области проверит, действительно ли учителям в период дистанционного обучения снизили заработную плату.

"Прокуратура Свердловской области проводит проверку по сообщению СМИ о возможных нарушениях при начислении заработной платы и стимулирующих выплат учителям и преподавателям учебных заведений региона. Cогласно публикации СМИ, учителям общеобразовательных школ, а также преподавателям художественных и музыкальных школ в период дистанционного обучения учащихся снижена заработная плата", - сообщает в среду надзорное ведомство региона.

По данным СМИ, преподавателям выплачивается оклад, но не начисляются некоторые стимулирующие выплаты. При этом работники системы образования указывают, что нагрузка фактически не изменилась.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку законности начисления оплаты труда сотрудникам системы образования. При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняется в сообщении.