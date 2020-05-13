Найденный на севере Москвы снаряд времен войны увезли саперы

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Саперы в среду вывезли для утилизации обнаруженный в ходе земляных работ на севере Москвы артиллерийский снаряд времен войны, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Снаряд калибром 122 миллиметра нашли в котловане на строительной площадке на улице Клинская (район Ховрино).
"Боеприпас изъят и вывезен сотрудниками военной комендатуры для дальнейшей утилизации", - сказал собеседник агентства.
23 апреля, 19:55В Новой Москве нашли снаряд времен войны