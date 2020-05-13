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2020-05-13T14:53
https://ria.ru/20200513/1571382566.html
Найденный на севере Москвы снаряд времен войны увезли саперы
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РИА Новости

Найденный на севере Москвы снаряд времен войны увезли саперы

14:52 13.05.2020 (обновлено: 14:53 13.05.2020)
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© РИА Новости / Павел Герасимов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие саперного подразделения вооруженных сил РФ во время ученийвооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 14 сентября 2017
Военнослужащие саперного подразделения вооруженных сил РФ во время ученийвооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 14 сентября 2017
© РИА Новости / Павел Герасимов
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Саперы в среду вывезли для утилизации обнаруженный в ходе земляных работ на севере Москвы артиллерийский снаряд времен войны, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Снаряд калибром 122 миллиметра нашли в котловане на строительной площадке на улице Клинская (район Ховрино).
"Боеприпас изъят и вывезен сотрудниками военной комендатуры для дальнейшей утилизации", - сказал собеседник агентства.
Виды Новой Москвы
23 апреля, 19:55
В Новой Москве нашли снаряд времен войны
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МоскваПроисшествия
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