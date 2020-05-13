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2020-05-13T14:47
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Путин поручил главе Минтранса доложить об изменениях в авиаотрасли
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РИА Новости

Путин поручил главе Минтранса доложить об изменениях в авиаотрасли

14:47 13.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости/Прайм. Президент РФ Владимир Путин поручил министру транспорта РФ Евгению Дитриху доложить о том, какие структурные изменения ожидаются в авиаотрасли в ближайшие годы.
"Прошу министра транспорта сегодня рассказать, какие структурные изменения в отрасли ожидаются на горизонте ближайших лет и что в связи с этим планирует делать правительство", - сказал он в ходе совещания по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.
Он уточнил, что поговорить нужно не только о большой авиации, но и о малой и специальной авиации.
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