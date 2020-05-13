Путин поручил главе Минтранса доложить об изменениях в авиаотрасли

"Прошу министра транспорта сегодня рассказать, какие структурные изменения в отрасли ожидаются на горизонте ближайших лет и что в связи с этим планирует делать правительство", - сказал он в ходе совещания по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.