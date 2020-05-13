Путин поручил главе Минтранса доложить об изменениях в авиаотрасли

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости/Прайм. Президент РФ Владимир Путин поручил министру транспорта РФ Евгению Дитриху доложить о том, какие структурные изменения ожидаются в авиаотрасли в ближайшие годы.
"Прошу министра транспорта сегодня рассказать, какие структурные изменения в отрасли ожидаются на горизонте ближайших лет и что в связи с этим планирует делать правительство", - сказал он в ходе совещания по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.
Он уточнил, что поговорить нужно не только о большой авиации, но и о малой и специальной авиации.