В ДНР опасаются провокаций силовиков на КПП в Донбассе

ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань обвинил украинских силовиков в подготовке провокаций в пунктах пропуска на линии соприкосновения в Донбассе.
"Начальником генерального штаба ВСУ отданы указания провести ряд провокаций на контрольных пунктах въезда-выезда "Марьинка", "Гнутово", "Новотроицкое", "Майорск" с привлечением местных жителей и СМИ для последующего обвинения руководства республик в недопуске их через КПВВ по различным надуманным причинам", - заявил Астрахань в среду журналистам.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.
В марте в связи с ситуацией с COVID-19 пропуск людей через линию соприкосновения был приостановлен.