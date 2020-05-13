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2020-05-13T14:47
https://ria.ru/20200513/1571382139.html
В ДНР опасаются провокаций силовиков на КПП в Донбассе
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РИА Новости

В ДНР опасаются провокаций силовиков на КПП в Донбассе

14:47 13.05.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань обвинил украинских силовиков в подготовке провокаций в пунктах пропуска на линии соприкосновения в Донбассе.
"Начальником генерального штаба ВСУ отданы указания провести ряд провокаций на контрольных пунктах въезда-выезда "Марьинка", "Гнутово", "Новотроицкое", "Майорск" с привлечением местных жителей и СМИ для последующего обвинения руководства республик в недопуске их через КПВВ по различным надуманным причинам", - заявил Астрахань в среду журналистам.
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По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.
В марте в связи с ситуацией с COVID-19 пропуск людей через линию соприкосновения был приостановлен.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонецкая областьВ мире
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