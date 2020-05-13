Празднование Дня Черноморского флота в Севастополе

Черноморский флот — один из старейших в России, он был основан в 1783 году.
Черноморский флот — один из старейших в России, он был основан в 1783 году.
Тринадцатого мая (2 мая по старому стилю) 1783 года корабли Азовской флотилии вошли в Ахтиарскую бухту на юго-западном берегу Крымского полуострова.
Тринадцатого мая (2 мая по старому стилю) 1783 года корабли Азовской флотилии вошли в Ахтиарскую бухту на юго-западном берегу Крымского полуострова.
С этого времени морские силы на юге России именуют Черноморским флотом.
С этого времени морские силы на юге России именуют Черноморским флотом.
Дату входа сил Азовской флотилии в бухту, где вскоре был основан Севастополь, принято считать днем создания Черноморского флота.
Дату входа сил Азовской флотилии в бухту, где вскоре был основан Севастополь, принято считать днем создания Черноморского флота.
Торжества в Севастополе, посвященные 237-летию основания Черноморского флота, начались с возложения венков и цветов к памятнику Екатерины II.
Торжества в Севастополе, посвященные 237-летию основания Черноморского флота, начались с возложения венков и цветов к памятнику Екатерины II.
Военнослужащие в Екатерининском сквере.
По традиции цветы возложили также к Мемориалу обороны города в годы Великой Отечественной войны.
По традиции цветы возложили также к Мемориалу обороны города в годы Великой Отечественной войны.
Ко Дню Черноморского флота в городском Доме офицеров отреставрировали Екатерининский зал.
Ко Дню Черноморского флота в городском Доме офицеров отреставрировали Екатерининский зал.
Здесь будут проходить все торжественные церемонии.
Здесь будут проходить все торжественные церемонии.
В день празднования Дня Черноморского флота в Екатерининском зале наградили отличившихся военнослужащих.
В день празднования Дня Черноморского флота в Екатерининском зале наградили отличившихся военнослужащих.
Празднование 237-летия со дня образования Черноморского флота в Севастополе.
Празднование 237-летия со дня образования Черноморского флота в Севастополе.