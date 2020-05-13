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2020-05-13T16:14
https://ria.ru/20200513/1571382038.html
Празднование Дня Черноморского флота в Севастополе
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571379335_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_32e87e916d1863b2aa903f712a50ff16.jpg
РИА Новости

Празднование Дня Черноморского флота в Севастополе

16:08 13.05.2020 (обновлено: 16:14 13.05.2020)
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В Севастополе отметили 237-ю годовщину со дня создания Черноморского флота России. Кадры празднования — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанк

Черноморский флот — один из старейших в России, он был основан в 1783 году.

Военнослужащие Черноморского флота во время торжественного празднования 237-летия со дня образования Черноморского флота РФ в Екатерининском сквере
1 из 11

Черноморский флот — один из старейших в России, он был основан в 1783 году.

© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанк

Тринадцатого мая (2 мая по старому стилю) 1783 года корабли Азовской флотилии вошли в Ахтиарскую бухту на юго-западном берегу Крымского полуострова.

Рота почетного караула во время торжественного празднования 237-летия со дня образования Черноморского флота РФ в Екатерининском сквере
2 из 11

Тринадцатого мая (2 мая по старому стилю) 1783 года корабли Азовской флотилии вошли в Ахтиарскую бухту на юго-западном берегу Крымского полуострова.

© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанк

С этого времени морские силы на юге России именуют Черноморским флотом.

Рота почетного караула у памятника Екатерины II во время торжественного празднования 237-летия со дня образования Черноморского флота РФ в Екатерининском сквере
3 из 11

С этого времени морские силы на юге России именуют Черноморским флотом.

© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанк

Дату входа сил Азовской флотилии в бухту, где вскоре был основан Севастополь, принято считать днем создания Черноморского флота.

Военнослужащие Черноморского флота во время торжественного празднования 237-летия со дня образования Черноморского флота РФ в Екатерининском сквере
4 из 11

Дату входа сил Азовской флотилии в бухту, где вскоре был основан Севастополь, принято считать днем создания Черноморского флота.

© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанк

Торжества в Севастополе, посвященные 237-летию основания Черноморского флота, начались с возложения венков и цветов к памятнику Екатерины II.

Торжественное возложение венка к памятнику Екатерины II во время празднования 237-летия со дня образования Черноморского флота РФ в Екатерининском сквере
5 из 11

Торжества в Севастополе, посвященные 237-летию основания Черноморского флота, начались с возложения венков и цветов к памятнику Екатерины II.

© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанк

Военнослужащие в Екатерининском сквере.

Военнослужащие Черноморского флота во время торжественного празднования 237-летия со дня образования Черноморского флота РФ в Екатерининском сквере. На дальнем плане - памятник Екатерины Великой
6 из 11

Военнослужащие в Екатерининском сквере.

© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанк

По традиции цветы возложили также к Мемориалу обороны города в годы Великой Отечественной войны.

Военнослужащий Черноморского флота во время торжественного празднования 237-летия со дня образования Черноморского флота РФ в Екатерининском сквере
7 из 11

По традиции цветы возложили также к Мемориалу обороны города в годы Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанк

Ко Дню Черноморского флота в городском Доме офицеров отреставрировали Екатерининский зал.

Военнослужащие во время торжественного открытия отреставрированного Екатерининского зала в Доме офицеров Черноморского флота в рамках празднования 237-летия со дня образования Черноморского флота РФ
8 из 11

Ко Дню Черноморского флота в городском Доме офицеров отреставрировали Екатерининский зал.

© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анна Садовникова / Перейти в фотобанк

Здесь будут проходить все торжественные церемонии.

Рота почетного караула во время торжественного открытия отреставрированного Екатерининского зала в Доме офицеров Черноморского флота в рамках празднования 237-летия со дня образования Черноморского флота РФ
9 из 11

Здесь будут проходить все торжественные церемонии.

© РИА Новости / Анна Садовникова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анна Садовникова / Перейти в фотобанк

В день празднования Дня Черноморского флота в Екатерининском зале наградили отличившихся военнослужащих.

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов (справа) во время торжественного награждения в отреставрированном Екатерининском зале в Доме офицеров Черноморского флота в рамках празднования 237-летия со дня образования Черноморского флота РФ
10 из 11

В день празднования Дня Черноморского флота в Екатерининском зале наградили отличившихся военнослужащих.

© РИА Новости / Анна Садовникова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анна Садовникова / Перейти в фотобанк

Празднование 237-летия со дня образования Черноморского флота в Севастополе.

Военнослужащие во время торжественного открытия отреставрированного Екатерининского зала в Доме офицеров Черноморского флота в рамках празднования 237-летия со дня образования Черноморского флота РФ
11 из 11

Празднование 237-летия со дня образования Черноморского флота в Севастополе.

© РИА Новости / Анна Садовникова
Перейти в фотобанк
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Черноморский флот ВМФ РоссииСевастопольФото
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